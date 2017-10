Imádnak Budapesten vásárolni az európai befektetők

A pozitív hangvételű beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy az elmúlt időszakban jelentősen növekedett a befektetői érdeklődés Magyarország iránt és további bővülésre számítanak a befektetési piacon.

Noah M. úgy nyilatkozott, hogy a magyar ingatlanpiac nemzetközi megítélése jelenleg rendkívül pozitív, ami alapvetően a Magyarországon zajló és a jövőben várható folyamatokra épül. "Fejlesztői oldalról a legfontosabb a gyorsan változó bérlői igények követése és azokra megfelelő válaszok biztosítása. A jó helyen található, jó minőségű fejlesztésekre ugyanis jelentős igény mutatkozik az iroda-, az ipari és a szállodai szegmensben egyaránt. - mondja. "Minden ingatlanpiaci szegmensben alacsony az üresedés és nőnek a bérleti díjak, a piac stabil működése során a korábbi években felhalmozódott lemaradását dolgozza fel. Ezek a folyamatok a következő időszakban várhatóan tovább folytatódnak" - teszi hozzá. Ami a finanszírozási hátteret és a jövőt illeti, úgy véli, hogy a banki finanszírozás ma jól működik. "A tartósan alacsony kamatkörnyezet nemcsak a fejlesztési projektek finanszírozásnál kedvező, hanem az ingatlanbefektetésekre is ösztönző hatással van, hiszen a nemzetközi és a hazai befektetők egyaránt keresik a hosszú távú, stabil lehetőségeket. A jövőt tekintve, a magyar gazdaságban tartós növekedés várható és az ország és Budapest vonzó célpontot képvisel objektív és szubjektív tényezők alapján is" - véli Noah M. Steinberg, aki szerint rendkívül pozitív fejlemény, hogy Magyarországon felemelkedett egy erős belföldi befektetői réteg.A budapesti piacon 2016 óta aktív André Zücker szerint a magyarországi ingatlanbefektetésekkel elérhető hozamok még a kockázati faktor figyelembe vételével is rendkívül vonzónak számítanak. A politikai kockázat meglétével kapcsolatos kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, hogy van egy vonal, amit a magyar kormány nem lép át. Amíg így tesz a kormány, addig nem csökken a befektetői bizalom, ha azonban átlépik ezt a bizonyos vonat, a befektetők azonnal kiviszik a pénzüket az országból. Úgy véli, hogy Budapest nem csak az európai viszonylatban alacsonynak számító bérek miatt lehet vonzó a nemzetközi bérlők számára, hanem a helyi munkaerő tehetségének köszönhetően is.

A beszélgetés végén a Budapesten kívüli lehetőségekről is szó esett. Míg a korábbi években a nemzetközi cégeknek a megfelelő irodaépületek hiányában esélyük sem fog vidéki városokban nyitni új egységet, mára a szolgáltatóközpontok kiszolgálására több egyetemvárosban - Szegeden, Debrecenben, Pécsen - is megvalósult vagy elindult egy-egy irodapiaci beruházás.