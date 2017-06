Irodában dolgozol? - Lehet, hogy már nem sokáig

Változó munkavállalói igények által generált változások

Lesznek olyan cégek, ahol az iroda nem elsősorban a munkát, hanem a közösségi színteret fogja leginkább biztosítani. Nem az egyéni teljesítmény, hanem a tárgyalások, csapatmunka helyévé válik. Nem az irodák mellé rendelődik a közösségi tér, hanem a közösségi tér köré rendeződnek majd az irodák.

Általános igény a rugalmas irodahasználatra, új igény terek bérélésre

Azok az ingatlanüzemeltetők, akik átvállalják a közösségi terek, s szolgáltatások biztosítását a cégektől hosszú távon biztosíthatják az ingatlan magas fokú kihasználtságát.

Wework A Wework-t 2010-ben alapította Adam Neumann. 2017-ben 19 amerikai államban és 12 országban van jelen és több mint 2000 munkavállalót foglalkoztat. A cég fizikai és virtuális közösségi tereket és szolgáltatásokat kínál start-up cégeknek, egyéni vállalkozóknak, vállalatoknak. A cégnek több mint 100 000 tagja van, akik tagként részt vehetnek a Wework által szervezett programokon, társasági eseményeken, valamint igénybe vehetik a cég által kínált egészségbiztosítást is. A Wework 2017 áprilisától kedvezményes vásárlási, lakásbérleti és sportolási lehetőségeket is kínál egyes lokációkon.

a vállalat kibérel egy teljes épületet, amelyet a Wework üzemeltet (ez történt az IBM esetében is),

megbízza a Wework-t, hogy építse meg/át és üzemeltesse a cég irodáját,

bérleti szerződést köt egy szint bérlésére,

bérleti szerződést köt kisebb-nagyobb irodák bérlésére.

Komoly változásokat generál az Y (1978-1995 között születettek) és a Z generáció (1996-2010 között születettek) munkaerőpiacra való lépése. Az Y generáció már dolgozik, a jövőbeni változás fő mozgatórugója, a Z generáció, vagy jobban körülírva a "digitális őslakosok" pedig hamarosan szintén munkába állnak. A jövő munkavállalói az életüket az internethez kötve élik, kiváló intellektusuk és igen fejlett problémamegoldó képességük kiváló technikai érzékkel társul. Figyelemmegosztásuk jó, ezért egyidőben képesek több médium használatára. Nem félnek a változásoktól, ugyanakkor kevésbé lojális fogyasztók, s a szabályok betartására kevésbé mutatnak hajlandóságot.A munkaerőpiac szempontjából jelentős változást képviselnek, mert ők az első globális generáció, aki nem csak tudatban, de kapcsolataik, s később munkájuk tekintetében is a globális világban élnek. Irodahasználati szokásikra jellemző (lesz), hogy a többi generációnál is jobban preferálják a távmunkát, a rugalmas időbeosztást. A nyitott, közösségi terekben teljesítenek jól. Sok időt töltenek azon a helyen, ahol a munkájukat végzik (legyen ez az otthonuk, vagy az iroda), ezért kiemelt szerep jut a munkáltató vagy az irodaépület által biztosított kényelmi szolgáltatásoknak.Az irodapiacon már jelen van az a trend, hogy a nagyobb cégek - ahol lehetséges és indokolt - támogatják a munkavállalók távmunkában való munkavégzését. Ez a folyamat folytatódni fog, így egyre többen fognak az irodától távol dolgozni. A cég szempontjából az otthoni munkavégzés hosszú távon azonban nem hatékony, társas kapcsolatok hiányában fennáll a szociális szeparáció, elszigetelődés veszélye. A vállalatnak tehát továbbra is biztosítani kell a társasági interakciót.Nem új keletű, hogy a vállalatok a legköltséghatékonyabb irodamegoldásokat keresik. Csak az állandó funkciók ellátásához szükséges irodára kötnek hosszútávú bérleti szerződést, az ideiglenes, ad hoc munkafolyamatok ellátásához rövid távú, rugalmas megoldásokat keresnek. Ezek nem feltétlenül irodák, hanem terek, szolgáltatások. Például egy adott környéken otthonról dolgozó munkatársak együttműködéséhez nem kell a cégközpontba beutazni, ha a közelben rendelkezésre áll a feladat elvégzéséhez megfelelő tér.A fentieket jól példázza, hogy a 2017. április végén az IBM stratégiai megállapodást kötött a Wework nevű céggel, hogy bérbe veszi az egyik Wework által üzemeltetett New York-i épületet. Történelmi esemény, hogy egy 7 évvel ezelőtt alapított, közösségi terek üzemeltetésére szakosodott technológiai start-up cég be tudott lépni a nagyvállalati irodabérbeadási szektorba.A Wework a fő funkcióját jelentő co-working szolgáltatásokon kívül a 4 opciót kínál a nagy cégeknek:Mindegyik opció mellé társul, hogy a Wework a cégek automatikusan csatlakoznak a Wework közösségi hálózatához, valamint szabadon használhatják a Wework egyéb lokációban lévő irodáit.Ez az együttműködés egyértelműen jelzi az ingatlan tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, hogy a jövő - elsősorban technológiai - cégei már nem elégszenek meg a hagyományos irodai szolgáltatásokkal, túllépnek a "nyissuk meg a teret, rakjunk bele egy pingpongasztalt" típusú kialakítási sémán, hanem átadják a bérbeadónak az együttműködést elősegítő, közösségi terek kialakítását és üzemeltetését.A co-working életérzés tehát már nem csak a start-up cégeké, új, hatalmas potenciállal rendelkező szereplő jelent meg az irodabérbeadási piacon.Forrás: Business Insider