Megépülhet az ország első, Well Building minősítésű irodaháza

A dolgozók hatékonyságát leginkább elősegítő modern épületeknél ma már a környezetvédelmi és energiatudatossági követelmények mellett kiemelt szempont, hogy az iroda a munkatársak egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljon. Az ehhez szükséges jellemzőket már a tervezés során figyelembe kell vennie a fejlesztőknek. A Well Building Standard (WELL) minősítése ezeket a szempontokat vizsgálja és ismeri el, elősegítve, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak.A Váci úti irodafolyosón induló beruházás 36 millió euróból (11,2 milliárd forint) valósulhat meg. Az épület fejlesztési tervei között közösségi elektromos autó- és kerékpárbérlő szolgáltatás bevezetésének lehetősége is szerepel.

Forrás: Futureal

