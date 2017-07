Megtudtuk, mennyiért költözhetsz a dél-budai óriásprojektbe

BudaPart látványterve, további információkért kattints a képre.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a júniusi alapkőletétellel hivatalosan is megkezdődött a BudaPart építése . A Kopaszi-gát mellett, a Lágymányosi-öböl másik oldalán kezdték meg az új városrész kialakítását, ahol a lakások mellett irodák is épülnek. A teljes fejlesztés eredményekénta területen, a befejezéshez várhatóan 8-10 évre lesz szükség, de a projekt első részének elkészülését 2018 végére, 2019 elejére ígérte a fejlesztő.Az első körben elkészülő két A+ kategóriás irodaház összterülete közelkínál majd irodákat a vállalatoknak, a havi díj várhatóan(4000-4800 forint) négyzetméterenként az egyik épületben , míg valamivel drágább(4400-5000 forint) négyzetméterárak találhatóak a másik irodaházban A fejlesztést indokolja, hogy Budapesten a dél-budai alpiacon a legalacsonyabb a kiadatlan irodák aránya, ebben a negyedévben 3,1 százalékos értékkel. Az A és A+ kategóriás, jelenleg még több ezer kiadó négyzetméterrel rendelkező irodaházak közül, ezen a területen épül a Budapest One Irodapark, mintegy 65 ezer négyzetméternyi szabad kapacitással, amely komoly versenytársa lehet a BudaPart irodaházainak az elkészülését követően. A XI. kerületben található még a 12,5 ezer négyzetmétert kínáló Infopark C irodaház, valamivel kevesebb, 11-13,5 euró/m2 havi bérlési lehetőséggel.Viszonylag sok fejlesztés zajlik jelenleg a fővárosban, ezek az irodaházak hasonlóan 15 eurós havi díjakon kínálnak kiadó területet, így ebben az árkategóriában sok vetélytársa lesz a megépülő BudaPart projektnek. A belvárosi prémium irodákat azonban várhatóan nem fogja veszélyeztetni a projekt, például az egyik legdrágábbnak számító V. kerületi Roosevelt Irodaházban, a bérleti díjak meghaladják a 20 eurót is.