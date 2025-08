Épp egy hatalmas háborúban áll nyerésre az emberiség, alattomos ellenséget győzhetünk le

1971-ben Richard Nixon, az Egyesült Államok akkori elnöke "háborút hirdetett a rák ellen". Alig két évvel korábban az Apollo-program a tudomány és a kormányzat hatalmas teljesítményét ötvözve űrhajósokat juttatott a Holdra, nem meglepő tehát, hogy nagy reményeket fűztek ehhez a harchoz is. Néhány optimista orvos akkor arról beszélt, hogy a rákot néhány éven belül meg lehet gyógyítani.

Tévedtek - állapítja meg a The Economist. Mára kijelenthető: minden felnőtt szenvedett rákos megbetegedésben, vagy ismer valakit, aki rákos volt, vagy mindkét eset egyszerre áll fent.

A gazdag országokban a férfiak fele és a nők egyharmada számíthat arra, hogy élete egy bizonyos pontján megtámadja ez a betegség. Amerikában, ahol a szívbetegségek után a második leggyakoribb halálozási ok a rák, évente mintegy 600 000 embert öl meg. Világszerte az összes halálesetből körülbelül minden hatodikért felelős. Ha a siker kritériuma az lenne, hogy egy évtizeden belül - vagy akár két, három vagy négy évtizeden belül - gyógyítható legyen ez a kór, akkor azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a rák elleni háborút elvesztettük.

Valójában a helyzet jobb, mint azt sokan gondolnák.

Az adatokból egyértelműen látszik a fejlődés, és minden okunk megvan azt hinni, hogy a kedvező folyamat folytatódhat. A rák összefügg az életkorral. Ha kivesszük a hosszabb élettartamot, világossá válik, hogy a gazdag világban az 1990-es évek eleje volt a fordulópont. Azóta az életkorral korrigált halálozási arány a betegséggel összefüggésben lassan, de folyamatosan, évről évre csökken. Amerikában a ráta most körülbelül egyharmaddal alacsonyabb, mint az 1990-es években. A tendencia más fejlett országokban is hasonló.

Dank Magdolnával, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával pár héttel ezelőtt jelent meg a Portfolio interjúja:

Amit egyes tudósok villámháborúnak reméltek, az egy folyamatos, de sikeres lemorzsolódásos háborúnak bizonyult. Néhány győzelem látványos volt ez alatt az idő alatt. A gyermekkori leukémia korábban gyakorlatilag halálos ítéletnek számított; ma már 90% feletti az ötéves túlélési arány. Mivel azonban a rák nem egy betegség, hanem egy egész kategória, a fejlődés nagy része nem a nagy áttörésekből, hanem a szűrés, a műtétek és a gyógyszerek terén elért több ezer kisebb előrelépésből származik - írta a lap.

