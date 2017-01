Minőségi irodákba költözhetnek a magyar kkv-k

Az irodaterkep.hu oldalán mintegy 280 irodaház adata található meg. Az ezekre vonatkozó keresési adatok egyértelműen jelzik, hogy a hazai vállalkozások az egy évvel korábbiakhoz képest is aktívabban keresnek új, korszerű és rugalmasabb elhelyezést nyújtó irodákat. Visszaesett például a korszerűtlen, kevés szolgáltatást kínáló "C" kategória és látványosan emelkedett az "A" és még inkább az efölötti, már-már luxus körülményeket adó "A+" kategória, miközben a sok ezer magyar vállalkozás többsége továbbra is a közepes feltételeket nyújtó "B" osztályú elhelyezést akarja és tudja megfizetni. Nem véletlen, hogy ezekre külön bérbeadó cégek is szakosodtak.Az érdeklődők többsége a kis alapterületű helyiségeket keresi, ami nem meglepő, hiszen zömmel a kis és közepes vállalkozások gyakorlata az, hogy az online keresőfelületeken végeznek egyfajta előszűrést, és az így kapott szűkített lista alapján kezdenek el tárgyalni a bérbeadókkal. A nagyobb, 500-1000 négyzetméteres vagy ennél is nagyobb területigényű nemzetközi és magyar vállalatok inkább tanácsadó céget vonnak be, velük végeztetik el ezt a munkát.Érdekes fejlemény, hogy a kis alapterületű irodák mellett a nagy, akár több ezer négyzetméternyi nagyságúak továbbra is jelentős részt - mintegy 12-13 százalékot - hasítanak ki a teljes keresletből, amit még mindig nem képesek kielégíteni az új beruházások. Ennek hátterében az áll, hogy egyes cégek szeretnék összevonni különféle bérleményeiket egy helyre, így nagyobb alapterületre van szükségük.Az idei évben tovább növekedhet az átlagos bérleti díj, ami mögött a kínálathoz viszonyított erős kereslet áll. A magyar vállalati szektor irodai igényeit egyebek között azzal igyekeznek kiszolgálni az ingatlanfejlesztők, hogy a korábbiaknál is rugalmasabb térkialakításokkal építik új irodaházaikat, lehetőséget adva ezzel a cégeknek, hogy mindenkori üzletmenetükhöz, tevékenységük változó jellegéhez igazítsák az irodák végső kialakítását.