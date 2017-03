MNB: nincs még "lufi" a lakáspiacon

Nyugodt évek előtt az ingatlanpiac

A korábbi kockázatok amik Magyarországot jellemezték a globális folyamatok tükrében egyre kevésbé tűnnek reális veszélynek, de nem a magyar kockázatok tűntek el, hanem a világban nőttek meg a politikai kockázatok. Ennek kapcsán az értékbecslés, az ingatlanfinanszírozás valamint az alapkezelők vezető szakemberei mondták el tapasztalataikat és jövőre vonatkozó várakozásaikat.Egy átlagos befektető Magyarországon 2 és 5 millió forint közötti összeget fektet be a különböző alapokba - mondta el. Az alapkezelőknek a megfelelő hozam és a stabilitás megtartása érdekében célszerű a teljes befektetési portfóliójának 40-60 százalékát ingatlanban tartania. A kockázatok kezelése szempontjából pedig az iroda és a kiskereskedelmi ingatlanok piaca tűnik most a legbiztosabbnak - tette hozzá a szakember. Ha a következő másfél-két évben nem történik valami váratlan globális sokk a gazdaságban, akkor másfél-két nyugodt évre számíthatunk az ingatlanpiacon is.

Az értékbecslői munka kihívásai

A hazai hitelezési piacon is látható az élénkülés, de ez még nem jelenti a válság előttihez hasonló hitelezési boomot. Sőt, egyelőre a lakáspiaccal kapcsolatban sem beszélhetünk túlfűtöttségről, még nincs szükség szigorítások bevezetésére - mondta el. A szakértő véleménye szerint azonban, ha 2017-ben is hasonló ütemben fog folytatódni az ingatlanpiaci növekedés indokolt lehet a szigorítás. Különösen annak fényében, hogy a válság előtt 2006-ban még kiegyensúlyozottnak tűnt a piac, de végül a felvett hitelek közül 10-ből 4 bedőlt, aminek 70 százalékát 2006 után, vagyis a válságot megelőző másfél évben vették fel. A lakáspiacon jelenleg a budapesti belvárost érdemes figyelni - az V., VI. és VII. kerületeket - ahol a külföldi vásárlók aránya elérte a 25 százalékot, így leghamarabb ott lehet túlárazott a piac.A mostanihoz hasonló dinamikus piac az értékbecslők munkáját is nehezíti, különösen, ha a bérleti díjaknak egy hosszú távon is fenntartható szintjét kell meghatározni - világított rá. Jól működő piacon az értékbecslési hibahatár 5-10 százalék, de például egy fejlesztési teleknél a fejlesztői koncepció nagyban befolyásolhatja az értéket. A magyarországi hozamokban további csökkenésre számíthatunk, a nemzetközi befektetőkért továbbra is nagy a verseny, az alapkamat változása azonban az ingatlanpiaci hozamkörnyezetre is hatással lehet.

Óvatosabbak a fejlesztők, mint a válság előtt

Fontos, hogy az értékbecslők ismerjék a piaci dinamikát, hogy felismerjék a lehetséges kockázatokat - mondta elÉrtékbecslés során, a végső ár megállapításakor nem lehet az azonos ingatlanra egyidőben elkészített értékbecslések között 10 százaléknál nagyobb árkülönbség.Jelenleg a kamatszintek következtében likviditásbőség van a piacon, projekthitelezések esetében egyelőre nem beszélhetünk kiugróan nagy volumenekről. A befektetők a mostani piacon óvatosabbak, mint a válság előtt, többségük a projektek kivitelezésének finanszírozásakor nem a leendő vásárlói pénzét használja fel, így a költségek növekedése nem jelent veszélyt a projektekre - mondta elA jövőben előbb-utóbb várható, hogy felfelé indulnak el a kamatok, ami miatt érdemes fedezni az esetlegesen felmerülő kamatkockázatot.

Mind a forint mind az euró alapú ingatlanalapokban jelentős növekedés volt a tavalyi évben - tette hozzá. A kereskedelmi ingatlanok piacán még mindig az irodát tartja legjobb befektetésnek a szakértő, a jó elhelyezkedésű "A" kategóriás irodaházakra továbbra is nagy a kereslet és a jó hozamszintekkel együtt kevésbé kockázatos befektetésnek mondható.Arról, hogy mi most a legjobb befektetés megoszlott a szakértők véleménye, az irodaház mellett volt, aki a logisztikai piacban, míg mások a kiskereskedelmi piacban látnak nagy lehetőséget, Magyarországon túl pedig egyes balkáni országok állhatnak nagy növekedés előtt.