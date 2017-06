Nagy változások a TriGranitnál

, korábbi építésügyi vezérigazgató-helyettes a továbbiakban építésügyi és fejlesztési vezérigazgató-helyettesként erősíti a vállalatot. Új pozíciójában ő felel a vállalat összes fejlesztésért és a kivitelezési folyamtokért is. Az elmúlt két évtizedben a vezetőség tagjaként olyan kiemelkedő fejlesztések lebonyolítását koordinálta, mint a budapesti Millennium Városközpont vagy a krakkói Bonarka City Center projekt. Görföl János minősített építési felügyelő és igazságügyi műszaki szakértő, aki több, mint 33 évnyi tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfejlesztés és -kivitelezés területén., a TriGranit eddigi asset management vezetője a továbbiakban kiterjesztett feladatkörrel a vállalat lengyelországi működésért is felelős lesz. Több, mint 19 évre visszatekintő tapasztalattal rendelkezik az ingatlanszektorban fejlesztői és ügynökségi oldalon egyaránt, olyan cégeknél dolgozva, mint pl. a Polish Centrum Development & Investments, valamint a CBRE szerzett meg.Pénzügyi területen a vállalat, korábbi pénzügyi vezető előléptetését jelentette be, aki a jövőben pénzügyi vezérigazgató-helyettesként a TriGranit finanszírozási, számviteli és kontrolling funkcióinak a felügyeletéért felel, továbbá csatlakozik a vállalat igazgatóságához is. Agnieszka Turowska 11 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanszektorban. 2013-ban csatlakozott a TriGranit cégcsoporthoz, ezt megelőzően 6 évet töltött el a lengyel székhelyű MT Development Group csoportnál, és dolgozott többek között a varsói Pricewaterhouse Coopers könyvvizsgálói részlegén, valamint Stuttgarban a Robert Bosch cégcsoport kontrolling részlegén. Tagja az ACCA nemzetközi számviteli testületnek., korábbi építésügyi manager feladatköre is bővül a jövőben, és fejlesztési igazgatóként ő koordinálja a vállalat valamennyi fejlesztését. Továbbá, eddigi senior pénzügyi elemző is kiterjesztett feladatkörrel fog rendelkezni, és a jövőben akvizíciós vezetőként erősiti a TriGranit-ot.