Nem mindegy, hogy a profik szerint mennyit ér az ingatlanunk

Az értékbecslés eredménye ‒ akár egy banki ügylethez, akár egy tranzakcióhoz szükséges - hosszútávon is meghatározó, hiszen ez az érték kerül be a könyvekbe, illetve ez alapján értékeli az ingatlant a finanszírozó bank, vagy egy tranzakció esetén a vevőjelölt. Az értékbecslők olyan komplex ingatlanokat értékelnek, mint egy portfolió, egy bevásárlóközpont vagy egy tervezett fejlesztés, így folyamatosan szükséges munkájuk minőségének ellenőrzése. A nagy ingatlantanácsadó cégek értékbecslői rendszeres belső auditon mennek keresztül, ami biztosítja a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) előírásainak betartását és végigköveti az értékbecslés minden fázisát. A CBRE esetében például a szakma által leginkább kockázatos feladatnak tekintett fejlesztési projekteket csak olyan értékbecslők értékelhetik, akik a cég szigorú belső szabályzatának és minősítő rendszerének megfelelnek.Jelenleg Magyarországon értékbecslői képesítést OKJ-tanfolyamok elvégzésével lehet megszerezni. Az értékbecslők munkája a több százmillió (vagy akár több milliárd) forint értékű ingatlanok esetében jelentős kockázatot hordoz magában: ugyanis ha a későbbiekben kiderül, hogy az adott értékbecslés nem volt pontos, az ügyfelek kára nem térül meg, mivel Magyarországon az értékbecslők biztosításának felső határa a legritkább esetben haladja meg a néhány tízmillió forintot. (Ez alól a nagyobb tanácsadó cégek jelenthetnek kivételt, ahol a felelősségbiztosítás felső határa a több tízmillió eurós nagyságrendet is elérheti.)Az RICS 2011-ben vezette be értékbecslői nyilvántartását Európában önkéntes jelleggel, de a növekvő ügyféligények miatt ez ma már számos országban (köztük az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban) kötelező elvárássá vált. Az "RICS Registered Valuer" ("RICS nyilvántartott értékbecslő") elnevezés a bérbeadók, vagyonkezelők és befektetők számára jelzésértékű lehet az értékbecslő szakmai felkészültségére vonatkozóan. Az RICS rendszeresen ellenőrzi ezen értékbecslők tevékenységét, amely minőség-ellenőrzés minimalizálja a kockázatokat és biztosítja azt, hogy az értékbecslők a legmagasabb, nemzetközileg elismert szakmai standardokat követik (RICS Vörös Könyv). A RICS az általa minősített értékbecslőket tanácsokkal és útmutatással támogatja, illetve folyamatos fejlődést biztosít nekik, figyelve a legjobb piaci tapasztalatokra, így az értékbecslői regisztráció a legmagasabb minőség védjegye.