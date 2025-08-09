Az árakkal van a legnagyobb gondjuk a magyaroknak

Sokkal gyorsabban nő a külföldi vendégek száma, mint a magyaroké a hazai szálláshelyeken. Egyelőre az akciók hatása visszafogott, miközben egyre nagyobb versenyt támasztanak a külföldi üdülések. Júliusban ráadásul extrém mértékben drágult a nyaralás itthon.

Idén júniusban a turisztikai szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát.

A jó júniusi adathoz a pünkösdi hosszúhétvége is hozzájárult, míg a csapadékosabb július és az évtizedek óta nem látott áresés a dél-európai, külföldi nyaralások esetében komoly kihívást jelent a vidéki szállodák számára.

A 2 éjszaka áráért 3 éjszaka akció azonban nem igazán hozta meg a várva várt áttörést.