Az árakkal van a legnagyobb gondjuk a magyaroknak

Idén júniusban a turisztikai szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát.
A jó júniusi adathoz a pünkösdi hosszúhétvége is hozzájárult, míg a csapadékosabb július és az évtizedek óta nem látott áresés a dél-európai, külföldi nyaralások esetében komoly kihívást jelent a vidéki szállodák számára.
A 2 éjszaka áráért 3 éjszaka akció azonban nem igazán hozta meg a várva várt áttörést.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Jól alakul idén a nyári turizmus?
- Külföldi vagy belföldi vendégből van több?
- Brutális árak a magyar szálláshelyeken idén nyáron
- Itt a 40, illetve 70 ezres éjszakánkénti ár!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés