A 27%-os áfa versenyhátrány – hogyan élhet túl a hazai koncertipar?
Vidovszky Áron
A koncertipar már régen nem csupán zenéről szól – ez egy kifinomult logisztikai, pénzügyi és pszichológiai művelet. Az élménygazdaság térnyerése, a közösségi média által generált FOMO, és a stadionokat megtöltő világsztárok együttesen új szintre emelték a koncertélményt. Mindezt azonban árnyalja a jegyek másodpiacának torzító hatása, a kivérzett munkaerőpiac, valamint a kiemelkedően magas hazai áfakulcs. A háttérben pedig egy egész iparág dolgozik azon, hogy a rajongók időben bejussanak, és hideg legyen a sör. A témában Horváth Máté a Live Nation Central and Eastern Europe promótere, és Mihalik Zoltán a Plázs Siófok ügyvezetője volt a Checklist hétvégi különkiadásának vendége.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

