Nincs, aki építsen Budapesten - Jöhetnek az ukrán vendégmunkások

A 2007-ben csúcsra érő, akkor 330 ezer főt foglalkoztató építőiparban a tavalyi év végén már csak 280 ezren dolgoztak, azaz egyetlen évtized alatt mintegy 50 ezer munkavállalót veszített az iparág. A szakmunkások jelentős része döntött úgy az elmúlt években, hogy Nyugat-Európában dolgozik tovább, az utánpótlást pedig nehezíti a szakképzettség hiánya, az átképzés rugalmatlansága, valamint az is, hogy az építőipari szakma nem vonzó a fiatalok számára - ismertette a főbb problémákat a beszélgetés moderátora, Hintenberger Zsolt MRICS, az RICS Magyarország elnökségi tagja. Szabó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője a magyarországi munkavállalók általánosan alacsony mobilitását és a fizikai munka társadalmilag alacsony megbecsültségét emelte ki további problémaként.Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, valamint a gyenge pályaorientációt is negatívumként említette és úgy véli, hogy az utóbbi területen a cégeknek nagyobb szerepet kéne vállalniuk. A hatékonyságbeli problémákra is kitért, hozzátéve, hogy a hatékonyságot növelni képes beruházásokhoz előreláthatóságra van szükség, ami viszont nem mindig jellemzi az építőipart.

Koji László szerint a következő három évben évi 15 százalékkal kellene megemelni a szakmunkások bérét, különben azok más országba mennek dolgozni. A szakember szerint Magyarországon vendégmunkások importálására lesz szükség - elsősorban Fehéroroszország és Ukrajna lehetnek a küldő országok. Az ingatlanfejlesztőknek pedig azt javasolja, hogy most és minél gyorsabban szerződjenek.Bár továbbra is nehéz vonzónak nevezni az építőiparra jellemző munkakörülményeket, egyértelműen felfedezhető egy bizonyos fokú javulás az elmúlt éveket tekintve - mondta el Wolf András, a Market Építő Zrt. műszaki igazgatója. Példaként említhető, hogy az építőiparban rendszerint tartják a 8 órás munkaidőt, vasárnap szinte teljesen leállnak az építkezések, valamint az is, hogy ma már gyakorlatilag senki nem dolgozik teljesítményalapon, a vállalkozók órabért fizetnek a munkásoknak.Az építőipari szakmunkások számára további pozitív fejleményként jellemezte a minimálbér emelését Noah M. Steinberg FRICS, a WING elnök-vezérigazgatója. Az RICS magyarországi elnöke ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy miközben fejlesztőként folyamatos költségnövekedéssel szembesül (magas finanszírozási marzsok, dráguló munkaerő, emelkedő építőipari költségek), az irodapiacon nem lehet érdemben növelni a bérleti díjakat, ami negatívan hat a fejlesztések profitabilitására.Annak ellenére, hogy most biztosnak tűnik, hogy mind a lakáspiacon, mind a kereskedelmi ingatlanpiacon legalább 2-3 erős év áll előttünk az új fejlesztések volumenét tekintve, sok építőipari cég mégis az állami megrendelőt választja az ingatlanfejlesztők helyett, mivel ott szinte 100% a biztossága a kifizetésnek. Ugyan 2016-ban visszaesést jelentett az építőipar számára az állami beruházások számának csökkenése, a következő években számos nagyprojekt elindítására készül a kormány, ami tovább élezheti a munkaerőért folyó versenyt. A teljesen biztos projektek is óriási beruházási volument generálnak majd, egy esetleges budapesti olimpiát pedig már 2018-tól el kellene kezdeni építeni a kapacitáshiány miatt.A beszélgetés során szóba került az is, hogy az építőipari munkahelyek túlnyomó többségét férfiak töltik be, pedig vannak olyan területek, ahol adódik a lehetőség a női munkavállalók arányának növelésére. Arról azonban megoszlott a panel véleménye, hogy mely szakmákban és milyen mértékben van lehetősége a nők elhelyezkedésének.