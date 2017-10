Szavazz, hogy tetszik Budapest első felhőkarcolója!

Jellemzően sok negatív kommentet és véleményt kapnak azok a nagyobb volumenű projektek, ahol az új épületek miatt a környék, vagy akár a városrész látképe átalakul, ez most sincs másképp. Budapest első felhőkarcolójának a megépítése megosztotta a főváros lakosságát, sokakból ellenérzéseket váltott ki, de vannak olyanok is, akik kifejezetten örülnek az új modern épületnek.

A Mol új székházának a látványterve

Szörnyű és szomorú! Egyetlen lehetőség a tüntetés, népszavazási kezdeményezés esetleg.

Csak remélni tudom, hogy soha nem épül fel!

Brutálisan jól néz ki.

A Parlamentnél is magasabb irodaház megépítésének a hírére a lakosság több hírportálon is kinyilvánította a véleményét. A kommentelők között vannak, akik kifejezetten ellenzik a modern toronyház fejlesztését vagy csupán bíznak abban, hogy nem készül el a tervezett épület, illetve olyanok is, akiknek kifejezetten tetszik a látványterv: