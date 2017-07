Tíz dolog, ami megszépíti az irodai hétköznapokat

Neked mi a legfontosabb egy irodában? Az iroda elhelyezkedése Kényelmi szolgáltatások biztosítása Megfelelő étkezési lehetőségek Modern irodai dizájn Közösségi terek Parkok, zöldfelületek Kerékpáros közlekedés lehetősége Kényelmes szék, álló munkavégzés lehetősége Fitneszterem Ingyen fagyi, ingyen sör Do Riddles

A saját lakásunkhoz, de a közlekedési csomópontokhoz képest sem mindegy, hogy hol helyezkedik el az iroda. Ha közel lakunk az irodához csökken az ingázással töltött idő, ha viszont az iroda van központi helyen, akkor könnyen elérhetők a különböző szolgáltatások szemben egy város szélén álló épülettel.Egyre több irodában találkozhatunk olyan szolgáltatásokkal, amelyeket a mindennapjaink során igénybe veszünk, így nagy könnyebbség, ha nem kell az irodából kilépni érte. Ilyen lehet a posta, a ruhatisztító, az autómosó, de akár az is, ha a portán elintézhetjük az utazásokkal kapcsolatos foglalásainkat.Sok olyan - főként régebben épült - irodaház van, ahol az alapvető étkezési lehetőség sem biztosított, így az ott dolgozók ebédidejének jelentős részét a legközelebbi étteremig történő utazás teszi ki. Az ebédlő mellett azonban akár egy reggeliző, akár egy élelmiszerbolt, vagy egy kávézó is sokkal kényelmesebbé teszi a munkavállalók mindennapjait.A modern irodabútorok és az iroda belső terében használt anyagok és színek is erősen befolyásolják a hangulatunkat. Egy világos tér modern bútorokkal kellemesebb látványt nyújt, mint egy régi, kopott, szabványelemeket tartalmazó helyiség.Az irodai munka során felmerül az igény arra, hogy a munkaállomások mellett más helyiségek is legyenek, amelyek a feltöltődést szolgálják. A nagyobb világcégeknél akár különböző sporteszközök is rendelkezésre állnak, de a pihenőszoba fogalma sem ismeretlen. Magyarországon viszont leginkább csak az egyes startupok esetében vannak erre példák.Különösen jóidőben lehet hasznos egy park közelsége, ahol akár egy ebéd elfogyasztására is van lehetőség, de a belső térben használt zöldfalak is jó hatással vannak a dolgozók mindennapi életére. Egyrész hozzájárulnak a jobb levegőhöz, másrészt a látványnak köszönhetően is oldják a mesterséges környezet okozta esetleges stresszt.A kerékpár, mint a városi közlekedés egyik leghatékonyabb eszköze a mindennapi munkába járás során is egyre jobban terjed. Azok az irodák, amelyek biztosítják a kerékpárosok számára a parkolási, illetve a zuhanyzási lehetőséget előnybe kerülnek többi irodával szemben.Már-már közhelyként emlegetik azt, hogy az ülés az új dohányzás, ami a mozgásszegény életmóddal összefüggő betegségek rohamos terjedésében is megmutatkozik. A monitor előtti órákon át tartó mozdulatlan ülés önmagában véve is megterhelő, de különösen káros, ha kényelmetlen és a testalkatunknak nem megfelelő széken tesszük azt. Meglehetősen lassan terjed az állítható magasságú asztalok bevezetése, ami lehetővé tenné, hogy a napunk egy részében állva végezzük az íróasztal melletti munkát, ami segít a különböző betegségek megelőzésében.Szintén az egészséges életmód része a rendszeres mozgás, amire, ha az irodában is van lehetőség értékes időt takaríthatunk meg szemben azzal, ha még munka után egy távolabbi edzőterembe kellene menni. Ezenkívül a helyben lévő konditerem/futópálya mindennapi látványa is ösztönzőleg hat arra, hogy minél többször járjunk le munka után edzeni megőrizve ezzel egészségünket.Utolsóként pedig egy olyan szolgáltatást javasoltunk, ami szinte mindenhol nagy sikert aratna, de bizonyos cégeknél már most is van arra lehetőség, hogy ingyenes ételeket, italokat biztosítson a munkavállalóknak, akár egy munkaidő után elérhető sörcsap formájában.