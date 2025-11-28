Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz

Miközben a legtöbb befektető még mindig a tegnapi sztorikat kergeti, a profi alapkezelők már 2026-ra lövik be a nagy nyerteseket. A Bank of America megkérdezte őket, szerintük hol lesz a következő igazán nagy pénz – az eredmény pedig meglepően egyirányú lett. Öt olyan téma rajzolódott ki, ami mellett nagyon kellemetlen lesz ülnöd, ha bejönnek és te nem vagy bennük.

Az idei év számos nagy meglepetést tartogatott. A kereskedelmi háború, Kína ritkaföldfémekkel való zsarolása, az AI forradalom szintet lépése, vagy éppen a dollártól való elfordulás.

Egy felgyorsult világban élünk, ahol jövőre a profik szerint több trend is turbófokozatba kapcsolhat.

A Bank of America megkérdezte a nagy alapkezelőket, hogy melyek lehetnek azok a trendek jövőre, amiből igazán sok pénzt lehet keresni. Ha ezek megvalósulnak és jó részvényt választunk hozzá, akkor meg is lehet az év.