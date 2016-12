Újabb nagy átalakulás készülődik Budapesten

A CIB csoport 2015 nyarán értékesítette a Fiastyúk utcai ingatlant. A 8364 négyzetméteres telken található az egykori Nyomdaipari Grafikai Vállalat épülete, mely 1982-ban épült, és az akkori építészeti stílust tükrözi. Felosztását tekintve közel 2600 négyzetméter irodaterülettel és 6200 négyzetméter flexibilis raktárterülettel rendelkezik melyhez egy megközelítőleg 60 férőhelyes parkoló is tartozik.Az ingatlan iránt komoly érdeklődés mutatkozott, mely logisztikailag kiváló elhelyezkedésének és az iroda- és raktárhelyiségek bérbeadási lehetőségének köszönhető: jövedelemtermelő ingatlanként az irodák 80, míg a raktárak 30 százaléka volt bérbe adva az értékesítéskor. A földszintből és négy emeletből álló felépítmény belmagassága (megközelítőleg 7,2 - 8,2 m), valamint könnyen átalakítható terei lehetővé teszik, hogy az általános irodai és raktár funkciók mellett akár kis-és nagykereskedelmi tevékenységek kiszolgálását is ellássák.

A Fiastyúk utca felőli ingatlan és a Váci útról megközelíthető telek összevonásával egy jelentős mértékben fejleszthető terület jött létre. Az érvényes és kedvező szabályozási terv pedig még tovább növelte az ingatlan értékét az ingatlanfejlesztők szemében, akik közül végül az Atenor Group döntött a vásárlás mellett. A belga fejlesztő első budapesti beruházása, a Váci Greens irodakomplexum telekszomszédja a Fiastyúk utcai ingatlannak, így kézenfekvő volt az ingatlan akvizíciója."Az ingatlan értékesítésekor különös figyelmet fordítottunk arra is, hogy mi lesz a fejlesztési telek sorsa a jövőben. Az Atenor kapcsán nem volt kétségünk afelől, hogy jó kezekbe kerül az ingatlan, hiszen a cég élen jár a környezettudatos irodaépületek építésében. A Váci Greens irodakomplexum BREEAM "Excellent" fenntarthatósági minősítéssel rendelkezik, ami világszerte az egyik legjelentősebb épületminősítési tanúsítvány a zöld ingatlanfejlesztés területén. A fenntartható működés a CIB Csoport célkitűzései közé tartozik, így örömmel fogadtuk, hogy a fenntarthatóság, mint működési szempont megjelenik az Atenor fejlesztési és beruházási projektjeiben. Kíváncsian várjuk, hogy milyen koncepciót terveznek megvalósítani a telek beépítésére vonatkozóan" - kommentálta az értékesítést Dobák György, a CIB Csoport kereskedelmi ingatlanok értékesítési vezetője.Az Atenor egyike volt azon kevés fejlesztőnek, akik a válság alatt is láttak fantáziát a budapesti irodapiacon. 2008-ban jelentek meg az országban, és a válság "közepén" neki is láttak a Váci Greens fejlesztésének. Az irodapark első épületét 2013 nyarán adták át. A Váci Greens azóta folyamatosan bővül, a harmadik épületet idén tavasszal vette birtokba a bérlő, jelenleg pedig a negyedik tömb építése zajlik. A 15 ezer négyzetméteres irodaház a tervek szerint 2017 negyedik negyedévében készül el. Borbély Zoltán, az Atenor országigazgatója a harmadik épület átadásakor azt nyilatkozta a Portfolio-nak, hogy az erős kereslet miatt elképzelhető, hogy 2017-ig akár újabb két épület építése is megkezdődik a Váci úti komplexumban. Ez a két épület a Fiastyúk utca északi oldalán, részben a tavaly nyáron megvásárolt telken kap majd helyet. A területen összesen 60 000 négyzetméternyi iroda felhúzására van lehetőség, így a Váci Greens teljes irodaterülete meghaladja majd a 135 000 négyzetmétert, amivel a főváros egyik legnagyobb irodaparkja lesz.