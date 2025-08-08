Nagyra nőtt az OTP, de mekkora az igazi nagyfiúk között?

Tőzsdei érték
Az elmúlt évek nagy tőzsdei ralijával az OTP piaci mérete is nagyot nőtt, most már bőven két számjegyű milliárd eurós összegről van szó, az OTP piaci értéke több mint kétszer akkora, mint a Raiffeisené, és egyre közelebb van az Erste, ami már csak közel másfélszer akkora, mint a magyar bankcsoport.
Méret
Az OTP nagyot hajrázott az elmúlt években, és nagyrészt a felvásárlásoknak köszönhetőn most már százmilliárd euróban lehet mérni a mérlegfőösszegét, jelenleg 112 milliárd euróról beszélünk. Azoknál, akikhez az OTP méri magát, azért még mindig jóval nagyobb az összes eszköz volumene, a Raiffeisen kétszer, az Erste háromszor akkora, de az olló nagyot zárult az elmúlt években.
Profitban viszont nincs miért szégyenkeznie az OTP-nek, most már ezt a metrikát is milliárd euróban lehet mérni a bankcsoportnál, a 2025-re várt adózott eredmény alapján az OTP nagyobb, mint a Raiffeisen, és kb. akkora, mint az Erste és a KBC.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés