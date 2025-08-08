Nagyra nőtt az OTP, de mekkora az igazi nagyfiúk között?

Története során ma először 30 ezer forint fölé emelkedett az OTP árfolyama. Nemcsak az árfolyam, de a bank is jóval nagyobb most, mint néhány éve, megnéztük, hogy mennyire került közel az OTP azokhoz a nemzetközi bankcsoportokhoz, amikhez méri magát, hogy néz ki az összevetés az Erstével, Raiffeisennel, UniCredittel, Intesával és a KBC-vel, és mennyire vonzók ezeknek a bankoknak a részvényei.

Tőzsdei érték

Az elmúlt évek nagy tőzsdei ralijával az OTP piaci mérete is nagyot nőtt, most már bőven két számjegyű milliárd eurós összegről van szó, az OTP piaci értéke több mint kétszer akkora, mint a Raiffeisené, és egyre közelebb van az Erste, ami már csak közel másfélszer akkora, mint a magyar bankcsoport.

Méret

Az OTP nagyot hajrázott az elmúlt években, és nagyrészt a felvásárlásoknak köszönhetőn most már százmilliárd euróban lehet mérni a mérlegfőösszegét, jelenleg 112 milliárd euróról beszélünk. Azoknál, akikhez az OTP méri magát, azért még mindig jóval nagyobb az összes eszköz volumene, a Raiffeisen kétszer, az Erste háromszor akkora, de az olló nagyot zárult az elmúlt években.

Profitban viszont nincs miért szégyenkeznie az OTP-nek, most már ezt a metrikát is milliárd euróban lehet mérni a bankcsoportnál, a 2025-re várt adózott eredmény alapján az OTP nagyobb, mint a Raiffeisen, és kb. akkora, mint az Erste és a KBC.