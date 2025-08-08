  • Megjelenítés
FONTOS Bloomberg: így rajzolná át Ukrajna térképét Putyin és Trump
Meglepetést okozott a magyar infláció – Mi áll a háttérben?
Meglepetést okozott a magyar infláció – Mi áll a háttérben?

Orosz Márton
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a friss inflációs adatról volt szó, ami meglehetősen kellemetlen meglepetést okozott. Beke Károllyal, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével nézünk a ma megjelent számok mögé. Műsorunk második részében az egész országot hetek óta lázban tartó, 3%-os, támogatott kamatozású Otthon Start hitelről lesz szó. A bejelentést követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti érdeklődés – derül ki a Bankmonitor adataiból. Sándorfi Balázs ügyvezetőt arról is kérdezzük, mik azok a lépések, amiket előzetesen is megtehet az, aki a hitel felvételén gondolkozik.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció – (01:49)
  • Otthon Start – (12:09)
  • Tőkepiaci kitekintő – (23:29)

