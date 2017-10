Budai luxusra vágysz? - Olcsóbbak itt a lakások, mint a belvárosban

Egész Budapesten zajlanak az építkezések, folyamatosan adják át az új társasházakat, amelyek a legmodernebb lakásokat kínálják az érdeklődők számára. Az építkezések volumenét tekintve a nagyobb, sok projektet lefedő kerületek mellett a kisebbekben is egyre több fejlesztés zajlik, ami egyrészt lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy a belvárostól kifelé is találjanak új lakást, másrészt növeli és színesíti a főváros lakásállományát. A családosok számára külön előny lehet, hogy a belvárosi részektől távolabb eső területek is fejlődnek, illetve azoknak is kedvezőek lehetnek ezek a projektek, akik hajlandóak többet utazni cserébe az alacsonyabb négyzetméterárakért.A rögzített adatok alapján a fővárosban épülő, nagyságrendileg 400 lakásépítési projektből több, mint 70 helyezkedik el Észak-Budán, ebből 41 csak a III. kerületben zajlik. Bár a fejlesztések mérete egészen eltérő, Buda északabbra fekvő részein jellemzőbbek a kisebb, egyszerre száznál kevesebb lakás építésével foglalkozó fejlesztések. Természetesen épülnek több száz lakásos lakóparkok a budai oldalon is, ezek azonban jellemzően a XI. kerületben helyezkednek el. A II. és III. kerületben összesen 1600 új lakást építenek jelenleg, ezek nagy része, mintegy 1260 ingatlan várhatóan 2018 közepéig, vagy akár az idei év végéig el is készülhet.

Az eladási árakat összehasonlítva a legmagasabb számokat a XII. kerületben találhatjuk, itt több mint 1,1 millió forintot kell átlagosan egy új lakás négyzetméteréért fizetni. A magas átlagos ár nem meglepő, alig haladja meg a százat az épülő lakások száma ebben a kerületben, így aki ragaszkodik a főváros ezen részéhez, jóval alacsonyabb kínálattal szembesül az új lakások piacán.A II. kerületben is hasonló összeget kell fizetni egy új lakásért, körülbelül 10 százalékkal olcsóbb az átlagos négyzetméterár az előző kerülethez képest, ugyanakkor nagyon széles skálán mozognak az eladási árak a külölnböző projekteknél. Találhatunk itt 500 ezer forintos, de akár 2 millió forint feletti négyzetméterárat is, amik torzíthatják az átlagot. Még északabbra, az előzőeknél jóval alacsonyabb, 750 ezer forintos átlagos fajlagos árakkal szembesülhetnek a III. kerületi lakásvásárlók, míg a XI. kerületben még ennél is kevesebb, átlagosan 670 ezer forint az új lakások négyzetmétere.

Harsánylejtő Lakópark

A III. kerület egyre kedveltebb célponttá válik főleg a családosok körében, illetve azok számára is, akik a zöldövezeti részeket részesítik előnyben a belvárossal szemben. A korábbi években azon kerületek közé tartozott, amelyekben az ingatlanok árainak drágulása mérsékeltebb volt. 2016-ban, az azt megelőző évhez képest, átlagosan 18 százalékkal emelkedtek a használt és új lakások árai a III. kerületben, szemben például a belvárosi 30 százalékos emelkedéssel.Az élénk keresletnek köszönhetően, az új lakások piacán, az idei év második és harmadik negyedéve alatt is több, mint 2 százalékos az áremelkedés, a nyilvánosságra hozott árak alapján. Összehasonlításképp a XII. kerületben, a drágulás mértéke 2 százalék alatt maradt, míg a II. kerületben a feljegyzett árak alapján nem történt számottevő emelkedés, sőt néhány eladó új lakás esetében 10 százalékos csökkenést láthattunk.A már említett, átlagos 750 ezer forintos fajlagos ár természetesen nem jellemzi az összes III. kerületi lakásfejlesztési projektet, a négyzetméterárak 450 ezer forinttól, egészen 1,3 millió forintig terjedhetnek. A kerületre jellemzőek a nagyobb alapterületű lakások, átlagosan, ami a legtöbb esetben 3 szobát jelent. Ezek alapján nagyságrendilegvásárolható meg egy ekkora, átlagos fajlagos árú új lakás a kerületben.