Otthon Start: 10 tévhit, amit most egyszer s mindenkorra eloszlatunk a hitelről

Rengeteg posztot, kommentet, kérdést olvashatunk az Otthon Start Programról a közösségi médiában és más felületeken, hozzánk is befutott róla jó pár levél. Feltűnően sok félreértés övezi a szeptember 1-jén induló hitelprogramot a részletekről és feltételekről, ezért most 10 elterjedt tévedést kiválasztva próbáljuk meg az alábbiakban eloszlatni ezeket.

1. tévhit: Az alacsonyabb törlesztőrészlettel veri az Otthon Start a többi lakáshitelt

Sokak fejében él az, hogy azért érdemes ezt a hitelt választani, mert alacsonyabb a törlesztőrészlete, mint a piaci kamatozású lakáshiteleké, hiszen a piaci lakáshitelek átlagosan 6,5%-os kamatával szemben legfeljebb 3%-os fix kamattal vehető fel. Ez igaz is, 20 éves futamidő mellett például 26%-ot spórolhatunk meg havonta, ahogy alábbi táblázatunk mutatja. Ez az érv azonban önmagában csak egy részigazság.

Lesznek ugyanis, akik nem az alacsonyabb törlesztőrészlet, hanem az ugyanakkora havi teher mellett felvehető magasabb hitelösszeg, és a vele elérhető értékesebb lakás miatt találják kedvezőbbnek az Otthon Startot. Húszéves futamidő mellett például 34%-kal nagyobb hitelösszeg érhető el ugyanakkora törlesztőrészlet mellett.

Megint mások számára az lehet vonzó az Otthon Startban, hogy nem kell olyan hosszú időre eladósodni vele, mint egy piaci hitellel. A piaci lakáshitelével mint alternatívával megegyező törlesztőrészlet és hitelösszeg mellett a futamidő 20 évről például kevesebb mint 14 évre rövidíthető a kamattámogatásnak köszönhetően. Részletesebben itt írtunk a fentiekről:

2. tévhit: Csak az elsőlakás-vásárlók jogosultak rá

Az elsőlakás-vásárlóknak találta ki a kormány az Otthon Start Programot, ehhez képest számos kiskaput benne hagyott a jogszabályban. Tulajdoni hányadtól és a lakóingatlanok számától függetlenül akkor is igényelhető ugyanis a hitel, ha az igénylő rendelkezik vagy a megelőző 10 éven belül rendelkezett már olyan belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal,

amelyben a tulajdonrész értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke, vagy eladott ingatlan esetén a vételára nem haladta meg a 15 millió forintot,

amelynek a lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy

amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik.

A fentieken kívül a kölcsön akkor is igényelhető, ha az igényléskor és a megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett – itt fontos szó az egyidejűleg, tehát időben egymást követő akár 50 százalékos tulajdonlás nem kizáró ok. A fentiek azt jelentik, hogy valakinek akárhány lakóingatlan lehet a tulajdonában, ha ezek beleesnek a felsorolásban szereplő kategóriák valamelyikébe, és ezeken kívül akár még egy maximum 50%-os tulajdonrésze is van az érdeklődőnek, akkor is felveheti a hitelt.

3. tévhit: Mindenkire a 10%-os önerő szabálya vonatkozik

A kormányzati kommunikáció alapján nehéz lehet elhinni, de az Otthon Start Program nem hozott változást az önerő szabályaiban. Bár benne van a rendeletben, hogy 10% a minimális önerő, az is szerepel benne, hogy a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB-rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Márpedig ez alapján nem jogosult a 10%-os önerőre az, aki 41 év feletti (és/vagy az adóstársa 41 év feletti), és nem energiahatékony (legfeljebb 68 kWh/m²/év és legalább „A+” besorolás) a megszerzendő lakás, nekik minimum 20%-ot kell betolniuk.

Emellett figyelembe kell venni a 4%-os vagyonszerzési illetéket is, ami kvázi önerő, és ami alól csak kevés mentesség és kedvezmény van, továbbá számolni kell azzal, hogy a bankok nem a vételárra, hanem az értékbecslő által becsült forgalmi értékre vetítik a felvehető hitel maximumát (ami a fentiek alapján vagy 90%, vagy 80%), ráadásul az úgynevezett hitelbiztosítéki értékkel is kalkulálnak, ami szintén korlátot jelenthet a maximális hitelre vonatkozóan. Személyi kölcsönből a legtöbb esetben nem teremthető elő az önerő, babaváró hitelből, munkáshitelből vagy falusi CSOK-ból viszont részben vagy egészben igen. Akik semmilyen önerővel nem rendelkeznek, azok számára a pótfedezet bevonása lehet járható út. Minderről itt írtunk és beszéltünk részletesebben:

4. tévhit: A megszerzett ingatlanban kell élni vagy lakcímet létesíteni

Nem szerepel az Otthon Start Hitelprogram feltételei között olyan kitétel, hogy a kölcsönből épített vagy vásárolt lakóingatlanban lakóhelyet (állandó lakcímet) kellene létesíteni, és senki nem ellenőrzi azt sem, hogy benne laknak-e az újonnan szerzett lakásban.

Azt viszont tudni kell, hogy a kölcsön igénybevétele után 5 évre az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig a kölcsön és a kamattámogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására, továbbá ezen időszakban az otthonra a hitelfelvevőek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. Emellett a hitelintézet javára a teljes futamidő (legfeljebb 25 év) alatt jelzálogjog kerül bejegyzésre.

Nem minősül az elidegenítési és terhelési tilalom megszegésének, ha a lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy az otthonra közérdekű használati jogot alapítanak. Ahogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az egyik Kormányinfón egyértelműen kijelentette, a lakást bérbe is lehet adni, ezt maga a rendelet sem tiltja.

5. tévhit: A házasoknak ugyanazok a lehetőségeik, mint másoknak

Az Otthon Start szabályozása egyetlen helyen említi csak a házasokat, számukra kétfajta szempontból nyújt többlehetőséget azokhoz képest, akik nem házasként veszik igénybe a hitelt, de szintén többen vannak:

házastársak esetén elég csak az egyikőjüknek megfelelni a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó szabályoknak, vagyis ha az egyik házastársnak akárhány ingatlanja van, a másiknak viszont csak a közös lakásukban van 50%-os tulajdona (és nem is volt több „beszámítandó” ingatlanja az elmúlt 10 évben sem), akkor igénybe vehetik a hitelt,

másrészt elég az is, hogy az egyikük felel meg a tb-jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, amelyek 2 éves tb-jogviszonyt, ezen belül az utolsó 180 napban magyarországi tb-jogviszonyt írnak elő. Utóbbi alól csak a Magyarországon lakó, de szomszédos országba ingázók és a Magyarország területén külföldi jogviszonnyal munkát végzők. Kormányhivatali méltányossági eljárás alapján az Egyesült Királyságban jogviszonnyal rendelkezők számára megengedőbbek.

6. tévhit: Szülői segítség nélkül kell teljesíteniük a feltételeket a fiatal hitelfelvevőknek

A házastársakra vonatkozó fenti szabály érvényes akkor is, ha az igénylő valamelyik szülőjét adóstársként vonja be a hitelügyletbe. Vagyis ha egy fiatal igénylőnek nincs elégséges jövedelme a hitelfelvételhez, akkor egyik szülőjével közösen is felveheti a hitelt, és ez esetben nem probléma, ha egyébként a szülőnek van már olyan ingatlanja, ami őt más kizárná a hitelfelvételből (ha például egyedül igényelné a hitelt). Ugyanez igaz az előírt tb-jogviszonyra is: elég egyiküknek megfelelniük. Ugyanakkor hozzáteszi a rendelet, hogy az adóstársra egyéb szempontból ugyanazon igénylési feltételek vonatkoznak, mint az igénylőre.

7. tévhit: A fix 3%-os kamat miatt mindegy, melyik banknál vesszük fel

Egyrészt a fix 3%-os kamat valójában nem is fix 3%, hanem legfeljebb fix 3%, vagyis a bankok az egymás közötti versenyben e szint alá is mehetnek: elképzelhető, hogy lesz olyan hitelintézet, amelyik bevezeti az akár 2,5%-os kamatot is, a kamattámogatási szabályok alapján még akár így is többet kereshetnek egy ilyen hitelen, mint egy manapság jellemző piaci kamatozású kölcsönön.

Másodszor pedig rengeteg különbség lehet a bankok között. A Bankmonitor alábbi, augusztus 14-ei gyűjtése alapján más lesz az egyes bankoknál az igényelhető kölcsönösszeg alsó határa és a minimális futamidő. Egyszeri jóváírást kaphatnak az ügyfelek egyes bankoknál banki jelzáloghitel-tervező funkció igénybevétele vagy számlanyitás esetén, részben vagy egészben átvállalhatják egyes bankok a közjegyző, az értékbecslő, a földhivatali lekérdezés díját, arról nem is beszélve, hogy bizonyos addicionális szolgáltatásokat és termékeket (pl. falusi CSOK) csak bizonyos bankoknál érhetnek el az igénylők. Érdemes tehát megfontoltan bankot választani.

8. tévhit: Mivel nincs gyerekvállalási feltétel, ezért büntetőkamat sem fenyeget

Gyermekvállalási feltétele nincs az Otthon Start Programnak, ez jó hír azoknak, akik nem terveznek családot alapítani, vagy még nem tartanak ott. Ettől függetlenül a kamattámogatás visszamenőlegesen és előre tekintve is elveszíthető bizonyos esetekben, és a már igénybe vett kamattámogagást ilyenkor „büntetőkamattal” kell visszafizetni.

Ha az igénylő valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett vagy jogosulatlanul vette igénybe a kamattámogatást, akkor 1. az igénybe vett kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelten köteles visszafizetni, és 2. a kamattámogatás a jövőre nézve megszűnik.

Építési hitel esetén akkor is ezt kell alkalmazni, ha a hitelintézet felmondja a kölcsönszerződést, mert a hitelfelvevő eláll az építési szándékától, vagy az építési munkák megkezdését a kölcsönszerződés megkötését követő 1 éven belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen építési munkák elvégzését a kölcsönszerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított 6 éven belül használatbavételi engedéllyel a hitelintézet részére nem igazolja, illetve ha a használatbavételi engedély kiállítása előtt a kölcsönszerződésben foglalt építési kötelezettség teljesítése más, a hitelfelvevőnek felróható okból hiúsul meg.

9. tévhit: Külföldi munkaviszonnyal nem vehető fel

A kérdés az elvárt 2 éves külföldi tb-jogviszony miatt érdekes, azon belül is a legutolsó fél év. Külföldi tb-jogviszonyt a hitelkérelem benyújtását megelőző 180 napra vonatkozóan ugyanis csak akkor fogadnak el, ha a keresőtevékenységet Magyarországon végzi a hitelfelvevő, vagy pedig van itthon bejelentett lakóhelye, és szomszédos országba ingázik. Az Egyesült Királyságra speciális feltételek vonatkoznak: ha a nem megfelelő tb-jogviszonyra hivatkozva a bank elutasítja a kölcsönkérelmet, a Kormányhivatal méltányossági keretében megállapíthatja, hogy a jogviszonyra vonatkozó elvárást az Egyesült Királyságban teljesítették.

10. tévhit: Telekvásárlásra is felvehető

Az Otthon Start keretében a telekvásárlás nem finanszírozható, és ez komoly akadályt jelenthet az első házukat építeni vágyók számára. A telek teljes vételárát saját forrásból kell előteremteni, ez jelentősen növelheti a fent taglalt szükséges önerő összegét, és hátrányba hozhatja a hitelfelvevőket a készpénzes vásárlókkal szemben a lakáspiacon.

