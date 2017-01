Budapest nagy részén esélyünk sincs új lakást venni

A Budapesti Lakáspiaci Riport (az Eltinga, az Ecorys és az FHB Index közös vállalkozása) összesen 323 projektben, több mint 10 000 fővárosi új építésű lakásról gyűjtött adatot, melyeket 2016 utolsó negyedévében értékesítettek vagy értékesítésre kínáltak. Mivel több olyan nagy fejlesztő is akad, mely nem hozza nyilvánosságra árait, így az adatbázis nem fedi le teljes mértékben a budapesti újlakás-piacot, de jól reprezentálja azt.A Budapesti Lakáspiaci Riport által listázott lakások mintegy fele (5800 darab) jelenleg is eladó, ezek adatinak elemzésével próbáltunk meg egy átfogó képet adni az újlakás-piac trendjeiről. Az elérhető adatok alapján az átlagos értékesítésre kínált budapesti új építésű lakás alapterülete 64 négyzetméter. Mintegy 43 százalékukhoz terasz is tartozik, mely átlagosan 18 négyzetméteres, nagyjából 45 százalékuk erkéllyel rendelkezik, melynek átlagos mérete 10 négyzetméter, 7 százalékukhoz pedig átlagosan 96 négyzetméteres kert kapcsolódik.

Az új lakások eloszlása a legkevésbé sem egységes az egyes kerületek között, számos olyan része van a fővárosnak, ahol szinte lehetetlen új építésű lakóingatlant vásárolni. Ahogy a fenti ábra mutatja, a legtöbb lakás a 13. kerületben érhető el (a teljes állomány közel 30%-a), de a 11. kerületben is szép számban válogathatunk belőlük. Jelentősebb újlakás-állománnyal büszkélkedhet még a 2., a 3., valamin a 6-10. kerületek, a többi kerületben viszont kevesebb, mint 100 lakásból válogathatnak a vásárlók, sőt a 15., a 21. és a 23. kerületnek a tízet sem éri el az eladó új lakások száma.Azoknak tehát, akik a külsőbb kerületekben szeretnének új építésű ingatlanba költözni, a legjobb esélyt egy családi ház építése jelentheti. Ha pedig nem sürgős a költözés, akkor érdemes figyelni 2017-ben is a piaci trendeket, hátha újabb lokációkban is elindulnak az építkezések.