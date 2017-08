Budapestre költöznél? Sírva fakadsz, ha meglátod ezeket a számokat

A lakások négyzetméterárait és az átlagos nettó jövedelmeket összehasonlítva látható, hogy nagy eltérés van az egyes megyék között. Egy négyzetméterért átlagosan 367 ezer forintot kellett fizetni Budapesten a tavalyi évben, míg a havi nettó jövedelem ugyanitt átlagosan 226 ezer forint volt. Budapest mellett hasonlóan nagy a négyzetméterár és a jövedelem közötti különbség például Pest és Hajdú-Bihar megyében. Minél nagyobb ez az eltérés a négyzetméterár javára, annál nehezebb az adott megyében ingatlant vásárolni, vagyis például Komárom-Esztergom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék azok, ahol egy átlagos fizetés mellett a legkönnyebben vásárolhatunk ingatlant.

Melyik megyéből éri meg a fővárosba költözni?

50 négyzetméteres alapterülettel számolva, Budapesten körülbelül 18,37 millió forintot kell kiadnunk egy lakásvásárlásra, ez természetesen az egész fővárosra vonatkozó átlagos ár, ami nagyon széles skálán mozog a különböző kerületekben, illetve a különböző állapotú lakások esetében. Ha valaki például Heves megyéből szeretne Budapestre költözni és rendelkezik egy 50 négyzetméteres lakással vagy házzal, amit ugyanekkora budapesti lakásra cserélne le, körülbelül 11,8 milliós ingatlanhitelre lenne szüksége. 15 éves futamidő mellett, 82 ezer forintos törlesztőrészletre számíthat, ami viszont magasabb összeg, mint amennyivel többet kereshetne Budapesten, az átlagos Heves megyei nettó jövedelemhez képest. A 15 éves törlesztőrészlet alatt, így akár több millióval is kevesebb lehet a családi kasszában.Hajdú-Bihar megyéből azonban, ahol a négyzetméterárak jócskán meghaladják az átlagfizetéseket, megérheti Budapestre költözni. Az eladott ingatlan után közel 7,5 milliós hitelre lenne szükség a budapesti lakáshoz, ennek törlesztőrészlete 53 ezer forint körül alakul, ami viszont jóval alacsonyabb annál az összegnél, amennyivel többet kereshetnek Budapesten a Hajdú-Bihar megyéből költözők. Ha átlagos jövedelemmel és átlagos lakásárakkal számolunk, 5 olyan megyét találhatunk, ahonnan nem kifizetődő a régi ingatlant eladva a fővárosba elköltözni. Természetesen ezek az átlagok nem pontos megfelelői az egyedi eseteknek, csupán általános jellemzői a jelenlegi munkaerő-, illetve ingatlanpiacnak.Az ország különböző területeit nézve az tapasztalható, hogy bár Budapesten a legmagasabbak az átlagjövedelmek, mégis annyira magasak a négyzetméterárak, hogy arányaiban könnyebben lehet vidéken lakáshoz jutni. Egy jó munkahely miatt, mégis logikus döntés lehet a fővárosba költözni, de ez nem jelenti azt, hogy az új, magasabb fizetésből ugyanolyan körülmények között fogunk tudni élni.

Természetesen nem a lakásvásárlás az egyetlen alternatíva, rövid távon a lakásbérlés vagy az ingázás is jó megoldást jelenthet a munka miatt Budapestre költözőknek. Abban az esetben azonban ha valaki ugyanolyan színvonalú, ugyanakkora méretű lakásban szeretne a fővárosban élni, mint amilyenben vidéken is lakott, jelentősen jobban fizető munkára lesz szüksége, hogy ezt biztosítani tudja magának.

A fizetések vagy a lakásárak nőnek gyorsabban?

Összehasonlítva a nettó jövedelmek és a használt lakások árváltozását, a válság idején főként a rendkívül alacsony lakásvásárlási kedv miatt, az ingatlanok egyre alacsonyabb áron kerültek eladásra, miközben a jövedelmek nőttek, így ezekben az években könnyen lehetett lakáshoz jutni. A fordulópont 2013 végén következett be, amikor a jövedelmek stagnáltak, illetve kis mértékben növekedtek, az ingatlanok árai azonban erős növekedésnek indultak, a közöttük lévő különbség akár a 8-9 százalékpontot is elérhette.A 2013-as mélypont után 2014-ben egyre több vevő lépett a piacra, a forgalom látványosan nőtt, majd 2015 után ennek az üteme valamelyest mérséklődött. A kereslet együtt járt az árak emelkedésével, ami 2015-ben és 2016-ban is 10 százalék körüli drágulást eredményezett a használt lakások piacán. 2016 végén a ciklikusan működő ingatlanpiacon már csupán 2 százalékponttal növekedtek jobban a használt lakások árai, mint a jövedelmek. Jelenleg pedig 2017 első negyedéve az első olyan időszak három év óta, amikor a jövedelmek emelkedése meghaladta a használt lakások árainak drágulását.

Új lakások drágulása

Az új lakások stabilabb befektetésnek bizonyultak a válság alatt is, kevésbé veszítettek az értékükből a használtakhoz képest. Amíg tavaly 4 százalékponttal meghaladta az új lakások árnövekedése a jövedelmek emelkedését, 2017 első negyedévében már 5 százalékpont a különbség a jövedelmek javára. A bérek emelkedésével azonban a kivitelezési költségek is egyre magasabbak lesznek, ami nemcsak a most épülő új lakásokat érinti, hanem a felújításokat is. Az építőipar munkaerőhiánya a növekvő építkezési költségekkel társulva, tovább emelheti főként az új, de a használt lakások árait is.

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

A következő években a lakásárak növekedési üteme viszont várhatóan csökkenni fog, a Budapest és vidéki árak közötti különbség azonban továbbra is nagyon nagy, a közeledés jelei egyelőre nem láthatóak.