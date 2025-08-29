  • Megjelenítés
Szintet lépett az ukrán hadiipar: Fordulatot hozhat a Flamingo rakéta?
Szintet lépett az ukrán hadiipar: Fordulatot hozhat a Flamingo rakéta?

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai adás első részében az ukrán fejlesztésű Flamingo nagyhatótávolságú cirkálórakéták harctéri jelentőségét és fejlesztését elemeztük. A témában Huszák Dániel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a Wizz Airről volt szó. Az utóbbi időben egy sor tényező érzékenyen érintette a légitársaságot, amit a részvényárfolyam is igencsak megsínylett. A vállalat válságkezelési és növekedési stratégiájáról Reichenberger Dánielt, a Pénzcentrum újságíróját kérdeztük, aki a napokban interjút is készített Váradi Józseffel, a cég vezérigazgatójával.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Flamingo rakéta – (01:27)

Wizz Air – (15:49)

Tőkepiaci kitekintő – (25:46)

