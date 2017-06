Egy kezeden megszámolhatod, hány lakás épült a sereghajtó megyében

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Budapesten első ránézésre rengeteg lakás épül, a lakásállományához viszonyítva viszont csak a középmezőnyben kapott helyet a tízezer lakosra jutó 1,2 lakásos értékével. A következő években azonban a folyamatos átadásoknak köszönhetően a fővárosban is egyre nőhet majd ez a szám, javítva az országon belüli helyezését.Több megyében a százalékos növekedés jelentős ugyan, de szám szerint kevés új lakás épült. Ilyen például Nógrád megye, ahol 1-ről 4-re nőtt az új lakások száma, ami 300 százalékos növekedésnek felel meg. A területi különbségeket az is mutatja, hogy Győr-Moson-Sopronban 502 lakás épült, ami több mint százszorosa a nógrádi lakásszámnak. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyékben az új lakásokat magánszemélyek építették, a lakásfejlesztők ezekben a megyékben nem látnak jó lehetőségeket. Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala megyékben ugyanakkor nemcsak több új lakás épült, de a tavalyi első negyedévvel ellentétben már vállalkozások is adtak át új lakásokat.