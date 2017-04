Három év múlva nem lehet majd új lakást venni Magyarországon?

Korábban megkérdeztük az olvasókat arról, hogy meddig szeretnék életben tartani az 5 százalékos áfakulcsot. Bár a felmérés egyáltalán nem reprezentatív, az minden esetre látható, hogy sokan szeretnék örökké csak ezt az egyjegyű számot látni, ha az újlakások áfájáról van szó. Ugyanakkor a válaszadók valamivel kevesebb, mint a fele a határozott idejű áfa-csökkentés mellett szavazott. 20 százalék szerint még pár év kellene 2019. december 31-e után is a kedvezményes kulccsal, ugyanakkor 16 százalék most azonnal felemeltetné az áfát 27 százalékosra.

Jövőre projektet kezdeni ugyanis a 2019 év végéig szóló áfa-csökkentés mellett jelentős kockázat lehet. A házat előbb meg kell terveztetni, majd meg kell találni megfelelő kivitelezőt az építésre, ami a jelenlegi piaci körülmények között különösen bajos lehet. Ráadásul finanszírozást is nagyon nehéz lehet biztosítani a jövőre indított projektekre, a bankok nagyon óvatosak, és igyekeznek alaposan megvizsgálni a beruházás várható kimenetelét, ha pedig jelentős bizonytalanságot látnak a lakások értékesítését illetően nem adnak hitelt.Ráadásul joggal félhetnek a későbbi értékesítési volumenektől, az a lakás ugyanis, ami 2019. december 31-ig nem kel el, vélhetően hosszú ideig a fejlesztő nyakán maradhat, vagy csak nagy veszteségekkel tudja értékesíteni őket. Az áfa ismét 27 százalékosra emelése jelentősen megemeli ugyanis a bruttó eladási árat, amit a vevők nem lesznek hajlandóak vagy egyszerűen nem tudnak megfizetni. Egy most 500-600 ezer forintos bruttó négyzetméteráron kínált lakás ára például 600-725 ezer forintra ugorhat hirtelen, ami egy 55 négyzetméteres lakás esetében 5,5-6,9 millió forintos árnövekedést jelentene.Bár most sok újonnan alakult vállalkozás épít lakásokat, azért szép számmal vannak olyanok, akik a válság előtt is itt voltak a piacon. Ők pedig jól emlékeznek 2008-ra.. Akik pedig a múltban már megégették magukat, biztosan óvatosabban állnak a projektindításhoz 2018 után. De nem csak a fejlesztők, hanem a kivitelezők sem szívesen vállalhatnak el az utolsó határidőre elkészülő házat, - épp a múlt tapasztalatai alapján - félve attól, hogy végül nem fizetik ki őket, ha a projekt csúszik.2019 után a múltat idézhetik majd az esetlegesen félbeszakadt építkezések, vagy a csődöt jelentő fejlesztők, miközben sok vevő csak futhat a pénze után, ha nem körültekintően választotta meg a projektet ahol vásárolt.(ezt a felívelést látjuk most), de végül hosszú távon minden visszaáll a régi kerékvágásba., mellyel már profitábilisan megvalósíthatóak a beruházások. Most éppen szárnyal a lakáspiac, de az árak növekedése lassul a használt lakások piacán, és nem tudjuk mi lesz három-négy múlva.

Ha néhány évvel még kitolják a határidőt 2019 után, akkor átmenetileg tovább folytatódhat az építési hullám, de határidő előtt egy-két évvel szintén hasonló probléma előtt állhatunk.