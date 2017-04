Hatalmas dobásra készül az egyik legnagyobb hazai lakásfejlesztő

A fejlesztés és értékesítés mellett piaci alapú lakásbérbeadásba kezd a Metrodom. A cég a IX. kerületben már most is kínál bérbeadásra lakásokat, ráadásul úgy, hogy saját tulajdonban tartja az ingatlanokat, a közeljövőben azonban több projektjében is hasonló tevékenységet tervez. Hosszabb távon a társasházakban 20-30 lakást bérbeadási célra különít el, így kialakítva egy nagyjából 100 lakásos bérbeadási portfóliót.

A cég projektjei a Portfolio Ingatlan részletes adatbázisában is megtalálhatók, ahol jól áttekinthető és összehasonlítható formában nézelődhetünk a fővárosi új lakások kínálatában.

Eddig csak önkormányzati fejlesztésben terveztek hasonlót

Mostantól piaci alapon is megérheti

"A következő években akár egy teljes társasház bérbeadási célra történő fejlesztését is elképzelhetőnek tartjuk, aminek különösen az olyan népszerű városrészekben van létjogosultsága, mint a IX., a XI., vagy a XIII. kerület." - mondta el a Portfolio megkeresésére. És ez az igazán különleges lépés, hiszen ilyen fejlesztést, ekkora méretben, piaci alapon még senki sem csinált Budapesten.Magyarországon eddig egyedül a XIII. kerületben terveztek piacihoz közeli, de önkormányzati bérházat, ezt azonban az önkormányzat saját fejlesztésben valósította meg. Korábban a Portfolio is foglalkozott a témával, miszerint a képviselőtestület jóváhagyta egy 34 lakásos társasház építését a Jász utca 72. szám alatt, illetve a Kartács utcában egy 23 lakásos házat épít.A Kartács utca 14. szám alatt megvalósuló épületben 40 és 50 négyzetméteres lakások kapnak helyet, amelyekből két lakást kifejezetten mozgáskorlátozottak részére alakítanak ki. A társasház energetikai és környezetvédelmi szempontból megfelel a passzívház követelményeinek. A lakóház építésére 1 milliárd forint áll rendelkezésre, a befejezése 2017 év végére várható.A piaci alapú bérlakások fejlesztésével szemben a beruházóknak még mindig jövedelmezőbb felépíteni majd lakásonként értékesíteni egy projektet, a portfólió diverzifikálása szempontjából azonban érdemes egy ilyen fejlesztést is indítani - tette hozzá a szakértő. A cég tulajdonában maradó épület ugyanis a folyamatos jövedelemtermelés mellett a későbbi fejlesztések hitelezéséhez is jó fedezetet biztosít. Persze a bérbeadás körüli jogi és szabályozási nehézségek még most is fent állnak a piacon, de ha megfelelő bérlőket tud találni a cég, akkor kimondottan előnyös is lehet a beruházás.A jövőben tehát arra számíthatunk, hogy nyugat-európai - különösen németországi - mintára egyre több helyen tűnnek fel bérbeadási célú lakásfejlesztések, sőt előfordulhat, hogy egyes piaci befektetők, akik eddig kizárólag a kereskedelmi ingatlanok között válogattak, bérháznak kialakított teljes társasházakat vásárolnak majd meg. Most tényleg elindul valami?