Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük

A pénzügyi válságok gyakran lavinaszerűen terjednek, ahogy a piac egyik pontján keletkező probléma rövid időn belül az egész rendszert megrázza. Az Európai Központi Bank (EKB) kutatói most azt mutatták meg, hogy
a háttérben meghúzódó, többrétegű kapcsolatok – az úgynevezett „magasabb rendű kitettségek” – sokszor fontosabbak, mint a közvetlen hitelezési vagy befektetési kapcsolatok.
A klasszikus kockázatkezelés elsősorban a közvetlen kitettségekre figyel: ki kinek adott hitelt, milyen eszközöket tart a mérlegében. Csakhogy a gyakorlatban a veszélyek nagy része onnan jön, ahol nincs is közvetlen kapcsolat. Ha egy piaci szereplő kénytelen kényszer-értékesítéssel (fire sale) szabadulni a portfóliójától, az árfolyamzuhanás mindenkit érint, aki hasonló eszközöket tart – függetlenül attól, hogy ismerték-e egymást.
