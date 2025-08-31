Ez nem igaz: sokkal sérülékenyebb a pénzügyi rendszer, mint hittük

Egy új jegybanki kutatás szerint a pénzügyi rendszer sebezhetősége sokkal nagyobb, mint amit a hivatalos kockázati mutatók jeleznek. A válságokban ugyanis nemcsak a közvetlen kapcsolatok számítanak, hanem azok a rejtett láncolatok is, amelyekről a legtöbb szereplő nem is tud – és ezek akár a teljes kockázat felét is kitehetik.

A pénzügyi válságok gyakran lavinaszerűen terjednek, ahogy a piac egyik pontján keletkező probléma rövid időn belül az egész rendszert megrázza. Az Európai Központi Bank (EKB) kutatói most azt mutatták meg, hogy

a háttérben meghúzódó, többrétegű kapcsolatok – az úgynevezett „magasabb rendű kitettségek” – sokszor fontosabbak, mint a közvetlen hitelezési vagy befektetési kapcsolatok.

A klasszikus kockázatkezelés elsősorban a közvetlen kitettségekre figyel: ki kinek adott hitelt, milyen eszközöket tart a mérlegében. Csakhogy a gyakorlatban a veszélyek nagy része onnan jön, ahol nincs is közvetlen kapcsolat. Ha egy piaci szereplő kénytelen kényszer-értékesítéssel (fire sale) szabadulni a portfóliójától, az árfolyamzuhanás mindenkit érint, aki hasonló eszközöket tart – függetlenül attól, hogy ismerték-e egymást.