Ki nem találod, melyik európai országban a legdrágábbak a lakások

Ahogy korábban a luxuslakások esetében, a legdrágább ebben az árkategóriában is az Egyesült Királyság lett, ahol egy jó minőségű, de nem feltétlenül új lakást nézve is legfeljebb 39 négyzetméterre elég a 62 millió forint. A második helyre Franciaország került 50 négyzetméterrel, míg a harmadik - valamelyest meglepetést okozva - 55 négyzetméterrel Izrael. A kutatásba azonban nem került be minden ország, így például Monaco lakásárai egyértelműen megelőzték volna az Egyesült Királyságot is.Közepes árfekvésű Olaszország, Szlovénia és Belgium, ahol már egy nagyobb, 90-100 négyzetméter alapterületű lakás is megvásárolható a vizsgált összegből. A lista másik végén a három legolcsóbb ország Oroszország, Magyarország és Lengyelország áll - Portugália is hasonló, de ott a felmérésbe régebben épült, rosszabb minőségű lakás került - amelyekben közel 200, Oroszország esetében pedig 276 négyzetméteres ház is kikerül az említett összegből.

Klikk a képre!

62 millió forintból kapható lakások alapterülete, *kínálati ár, **régebben épült lakás, Forrás: Deloitte

Fontos azonban tudni, hogy ezek az árak az átlagot mutatják, ami az egyes országokban hatalmas eltéréseket mutat. Oroszországban például Moszkva kiugróan drága, sőt világviszonylatban is a legdrágább városok egyike, a vidéki Oroszországban azonban meglehetősen kedvező áron lehet ingatlanokat vásárolni. A kutatás Magyarországon is elfedi a különbségeket. A bő 300 ezer forintos négyzetméterár közelíti a vidéki városokban jellemző új építésű lakások árát, de Budapesten már csak egy külsőbb kerületben lévő használt lakásra elegendő. Az észak-kelet-magyarországi kis falvak ingatlanárait azonban többszörösen meghaladja.A jövedelmek arányában a lakásokat legkönnyebben Hollandiában, Németországban és Belgiumban lehet megvásárolni, míg a helyiek pénztárcájához mérten továbbra is az Egyesült Királyság a legdrágább, noha a Brexit hatására már elindult az árak csökkenése.