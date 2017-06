Már külföldön is felfigyeltek a magyar lakásárakra

A hírügynökség azzal kezdi a kelet-közép-európai lakáspiacról szóló beszámolóját, hogy felidézi a 2008-as válság által kirobbantott helyzetet, ami után a régiós országok hatóságai szigorították a hitelfelvételi lehetőségeket."A 2008-as globális pénzügyi válság tapasztalatai minden régiós jegybankot arra késztettek, hogy sokkal jobban figyeljék a lakáspiacot" - fejtette ki a hírügynökségnek. A Merrill Lynch korábbi régiós közgazdásza azt is hozzátette, hogy a lakásárak helyreállása elkerülhetetlen, mivel a munkaerőpiaci helyzet javul és a kamatok nagyon alacsonyan vannak.Csehországban, ahol a jegybanki alapkamat nulla és közben az egész unióban a legalacsonyabb a munkanélküliség, tíz százalékkal drágultak a lakások 2016 utolsó negyedévében. Közel ennyivel drágultak átlagosan a magyar és a litván lakások is, közben pedig a lengyel lakások iránti kereslet új rekordot döntött az idei első negyedében, a magyar jegybank pedig közölte: a budapesti lakásárak alakulását közelről figyelik.Az alábbi ábra a régiós lakásárak emelkedését mutatja 2013 decemberétől százalékosan az Eurostat adatai alapján:Közben a lakáshitelezés is pörög a régióban. Sokan befektetésként tekintenek a lakásvásárlásra, és az alacsony hitelkamatok rendkívül vonzóvá teszik ezt a konstrukciót szakértők szerint.Az OECD Szlovákia esetében már meg is fogalmazta figyelmeztetését, szerinte Pozsonynak új korlátozó intézkedéseket kellene bevezetnie a lakáspiac hűtése és a buborék kialakulásának megelőzése érdekében.Mivel a térségben a közeljövőben is alacsonyan maradhatnak a kamatok, a jegybankok makroprudenciális eszközökkel avatkozhatnak közbe, ilyenek lehetnek az adósságfék szabályok (például a jegybank által alkalmazott hitelfedezeti mutató és jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató).Az MNB elemzői a témában épp a napokban jelentették meg írásukat a Portfolio hasábjain. Ebben megállapították, hogy jelenleg Magyarországon nincs lakáspiaci túlértékeltség. Azt is megjegyezték: ha a lakások idővel túlértékeltté válnak is, nem kell azonnal aggódnunk. A lakásoknak csak a tartós túlértékeltsége veszélyes a pénzügyi stabilitásra nézve. Megemlítették, hogy szükség esetén az adósságfék esetében megfigyelt szabályozói limitek könnyen tovább szigoríthatók.