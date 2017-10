Meddig emelkedhetnek még a lakásárak?

Meddig tart eladni egy lakást?

Új lakást vennél? Befektetnél vagy költöznél? Gyere el szeptember 29 - október 1. között a Millenárisra, ahol 5. alkalommal rendezzük meg az ingyenes Lakás 2017 Kiállítás és Vásárt. A helyszínen személyesen is találkozhatsz a fejlesztőkkel, valamint hasznos előadásokat hallgathatsz meg a lakáspiac aktualitásairól. Még több info a Lakás 2017 honlapján.

Mi lesz a lakásárakkal?

Az értékesítési idő mind a használt, mind az új lakásoknál emelkedett az elmúlt egy év során. Budapesten a használt lakásokat átlagosan 2-3 hónap alatt lehet eladni, a kisebb települések felé haladva az értékesítési idő folyamatosan hosszabbodik. A községek családi házai a hirdetés feladásától számítva átlagosan 6-8 hónap alatt találtak gazdára. Az az ingatlan, amit ennél hosszabb idő alatt sem sikerül eladni, jellemzően túlárazva kerül a piacra.Az értékesítési idő enyhe emelkedését a lakások áremelkedése okozhatja. A mostani árszinteken, ha valaki nagyobb lakásba költözne, vagy vidéki lakását eladva vásárolna Budapesten, sokkal nagyobb árkülönbözetre kell számítania, mint néhány évvel ezelőtt, ami gátat szab az adásvételek drasztikus növekedésének. A fennmaradó árkülönbséget a vásárlók jelentős része hitelből fedezi, amit a mostani alacsony kamatkörnyezet is erősít. A megkérdezett szakértők 85 százaléka szerint a következő időszakban emelkedni fog a lakásvásárláshoz kapcsolódó hitelek aránya.Az árindexek mindegyike azt mutatja, hogy a lakásárak még soha nem voltak ilyen magasak Magyarországon, ami mögött leginkább Budapest drágulása áll. Míg a kisebb városokban és községekben - főként a hátrányos helyzetű települések esetében - nem volt jelentős áremelkedés, addig Budapest több kerületében is az elmúlt évek alatt megduplázódtak a lakásárak. Jelenleg a fővárosban reálértéken - az inflációval korrigálva - is rekordmagasan vannak az árak.Az áremelkedés különösen a belvárosban volt erős, ahol a magyar és külföldi befektetők egyaránt erősítették a keresletet, akik a turizmus bővülésére alapozva a magasabb hozamú rövid távú lakáskiadás mellett döntöttek. Az Airbnb-ben a lakásfejlesztők is látnak lehetőséget, több belvárosi projektben elsősorban a befektetési célú vásárlókra alapozva hirdetnek lakásokat.

Mennyibe kerülnek a lakások?

További információkért kattints a képre!

További információkért kattints a képre!

A lakáspiacot jellemző ciklikusság felívelő szakaszában a kérdés az, hogy meddig tarthat a mostani áremelkedés. Az idei év első negyedévében tovább emelkedtek az árak, a szakértői vélemények szerint azonban az emelkedés üteme valamelyest csökkenni fog. A drágulás vége még nem látszik - a bérek alakulása és a kedvező hitelkamatok sem utalnak arra, hogy hirtelen érne véget a folyamat - a következő évek során inkább az áremelkedés fokozatos lassulására számíthatunk.A lakásárak országos átlaga mögött egyre nagyobb különbségek vannak, amit elsősorban a főváros drágulása okoz. Budapesten az idei év első negyedévében 400 ezer forint feletti átlagos négyzetméterárakat mértek, a tervezett és építés alatt álló új lakások négyzetméterára a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint viszont elérték a 670 ezer forintot.Az új lakások az V. kerületben a legdrágábbak, ahol 1 millió forintos négyzetméterár alatt szinte egyáltalán nincs új lakás, de több projektben 1,5 milliós négyzetméterárakkal is találkozhatnak a vásárlók. A tágabban értelmezett belvárosban - vagyis a VI. és VII. kerületben - is legalább 700-800 ezer forintba kerül egy új lakás négyzetmétere. Új lakáshoz Budapesten legolcsóbban a külső pesti kerületekben juthatunk, ahol néhány esetben 500 ezer forint alatt van a fajlagos ár, ezek azonban többnyire nagyobb méretű sorházi ingatlanok.A megyeszékhelyek közül Győr a legdrágább, ahol a lakásárak Budapest legolcsóbb kerületeihez hasonlóak. Emellett az Észak-Dunántúl emelhető még ki, a keleti országrészből pedig Kecskemét és Debrecen az, ahol valamivel magasabbak az árak. A Balaton továbbra is keresett, ahol az új építésű vízparti vagy ahhoz közeli projektek emelik jelentően az átlagárat.