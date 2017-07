Milliókat bukhatnak a magyar családok, ha nem tesz valamit a kormány

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Végül mégis az jár jól, aki már előre fizet?

Bruttó vagy nettó?

"Visszamenőlegesen", vagyis a korábban megkötött szerződésekben rögzített teljes vételárra vonatkozóan csak abban az esetben terheli majd az általános áfa-mérték a projektet, ha a felek sem részteljesítésben, sem előlegfizetésben nem állapodtak meg, azaz a vételár egésze utólag, a végső teljesítést követően, 2020-ban vagy utána történik.

Lehetnek kiskapuk, amivel kikerülhető az emelt áfa-fizetés?

Nem csak kész lakást lehet értékesíteni

Összességében tehát bár úgy tűnhet, hogy a vevők azzal járnak jól, ha minél magasabb összegeket fizetnek be a lakás végleges elkészülése előtt. Ettől függetlenül mégsem azok a legelőnyesebb szerződések, ahol kötelezően be kell fizetni akár a vételár 90 százalékát is a használatba vételi engedély megszerzése előtt. Ennek az ütemezésnek a kötelező előírása ugyanis azt mutatja, hogy a beruházó egy kevésbé tőkeerős vállalkozás lehet, amely ugyanakkor magasabb kockázatot is magában hordoz.

Bár 2020 még messze van, de akik most vásárolnak új lakást, különösen egy később elkészülő projektben, több ok miatt is érzékenyen érintheti a projekt csúszása. Az egyéb kellemetlenségek mellett, vagyis akkor,, ami a mostani 5 százalékos kulccsal szemben drasztikus változás lesz, és jelentősen növelheti a befizetendő részletek összegét.Talán ma még sokan úgy gondolják, hogy őket a most megvásárolt, de még épülő lakásuk kapcsán nem érinti majd az áfakulcs 2020-as várható emelkedése, ugyanakkor már most 1000 felett van az olyan legalább 4 lakásos társasházban épülő lakások száma, ahol a tervezett átadás 1 évet is csúszik a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint.A Jalsovszky Ügyvédi Irodát kérdeztük meg azzal kapcsolatban, hogy kulcsra-kész projektek, és olyan vevő esetében, aki nem áfa-alany, vagyis gyakorlatilag magánszemély, milyen szabályok szerint történik majd az áfa-fizetés az új lakások esetében, különös tekintettel a majd változó szabályokra.Mint azt Fehér Tamás, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezető adójogásza elmondta, egy már megkezdett projekt esetében a felek általában olyan végleges szerződéssel rendelkeznek, amely alapján a végső átadásra később kerül sor, például csak 2020-ban. Jellemző azonban, hogy már a végső átadást megelőzően is van fizetési kötelezettsége a vevőnek.Ez utóbbi esetében több variáció is elképzelhető, és nagyon sok múlik azon, hogy a felek miként állapodtak meg. Az azonban kiemelkedően fontos, hogy, amely annak végső átadásához kapcsolódó fogalom. Emiatt, ha erre(és ha addig a kedvezményes "lakásáfa" időszaka nem kerül meghosszabbításra),Mint azt a szakember elmondta,. Sajnos - ellentétben az 5%-os "lakásáfa" bevezetésével - a jogalkotó annak kivezetésére nem határozott meg specifikus átmeneti szabályokat. Ez szülhet majd némi jogalkalmazói bizonytalanságot, de várható, hogy a NAV majd akkor is állásfoglalásokkal segíti az adózókat, miként tette ezt már az 5%-os áfa bevezetésekor is.Az áfa-szabályok nagymértékben függenek majd a felek megállapodásától és így több variáció is lehetséges. Elképzelhető például, hogy az ügyletben a felek csak végteljesítésről állapodnak meg,, és az emelt áfa-mérték majd csak a már megfizetett előleg nettó összege és a végösszeg különbözetére rakódik., azonban a részteljesítés ellenértékére rászámítandó az áfa (nem pedig beleértendő abba).Fehér Tamás szerint az is,Mindenképpen javasolt már a szerződéskötés előtt végiggondolni azt, hogy kire telepítik a felek az áfa-mérték növekedéséből eredő kockázatot, a jogviták vagy a kellemetlen meglepetések elkerülése végett. Pl. elképzelhető, hogy egy tervezetten 2019 vége előtt átadandó projekt esetén a felek bruttó árban állapodjanak meg, így az esetleges csúszásból eredő áfa-kockázat az eladóé (beruházóé) nem pedig a vevőé. Ugyanakkor, ha már előre lehet tudni, hogy a projekt csak 2020-ban kerül átadásra, akkor adott esetben méltányos lehet, ha a felek már az általános áfa-mértékkel kalkulálnak a 2020-ban esedékes részteljesítésekre.Fehér Tamás elmondta, hogy a részteljesítéshez nem kötött (de előre járó) összeg előlegnek minősül. Két dolgot szem előtt kell tartani azonban:(pl. a felek azt csak színlelik, csak formálisan tekintik teljesítettnek, stb.),. Másrészt a konkrét teljesítés nélküli előleg-fizetés, és esetleg sem a lakás nem készül el, sem a pénzt nem tudja már visszafizetni a vállalkozó.A NAV korábban kiadott állásfoglalásai szerint tulajdonképpen készültségi foktól függetlenül is alkalmazható a kedvezményes "lakásáfa" akkor, ha az egyéb feltételek (pl. hasznos alapterület, lakás jelleg stb.) adottak. Így tehátÍgy lehetséges félkész lakás értékesítése is kedvezményes áfával, amit aztán a vevő maga befejezhet. Bár azzal azért nem árt tisztában lenni, hogy a vevő által befejezett lakás költségeit jellemzően az általános áfa-mérték terheli most is, hiszen a kedvezményes áfa-kulcs csak az új ingatlanokra vonatkozik, a felújításokra vagy egyéb lakásszépítő beruházásokra nem.