Drágulást okozhat a magyar árampiacon a vitatott javaslat

Az ENTSO-E javaslata szerint Németország árampiacát öt zónára bontanák, hogy a regionális költségkülönbségek jobban érvényesüljenek – ez gazdaságilag hatékonyabb lenne, de több szereplő szerint áremelkedést hozhat, különösen Dél-Németországban és a közép-európai térségben - köztük Magyarországon is.

Az ajánlattételi övezet a villamosenergia-piac azon földrajzi területe, ahol a villamos energiát a fizikai hálózati korlátok figyelembevétele nélkül lehet vásárolni és eladni. Az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának célja – az ellátásbiztonság fenntartása mellett – az optimális európai ajánlattételiövezet-konfigurációk kialakítása a gazdasági hatékonyság és az övezetközi kereskedelmi lehetőségek maximalizálása érdekében - olvasható a MAVIR átviteli rendszerirányító honlapján.

A német árampiacot súlyos hálózati torlódások terhelik, mivel nincs elegendő hálózati összeköttetés ahhoz, hogy a szélerőművekben gazdag északi területekről a déli fogyasztói központokba szállítanák az áramot. Részben az ebből következő dominóhatás miatt a Németországgal szomszédos országok hálózatai is egyre túlterheltebbek, ami piaci hatékonysághiányhoz vezet - nem véletlen, hogy a csehek, belgák és a svédek is nagyon szorgalmazzák a német árampiac több blokkra bontását.

Az ENTSO-E jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a német árampiac felosztásának valamennyi vizsgált változata gazdasági előnyökkel járna. A legnagyobb, éves szinten 339 millió eurós hasznot az hozná 2025-re,

ha öt árövezetre osztanák fel Németország és Luxemburg jelenlegi egyetlen ár övezetét,



nagyrészt a hálózati torlódások elkerülésére fordított költségek csökkenéséből adódóan; emellett Németország mintegy 90 milliárd eurónyi hálózatfejlesztési/-bővítési kiadást is megtakaríthatna.

Az ajánlás a közép-európai átvitelirendszer-irányítók (TSO-k) több évnyi egyeztetést követően tett javaslatán alapul. Ez a javaslat azt is hangsúlyozza, hogy az eredmény az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) által az ajánlattételi-övezetek felülvizsgálatára vonatkozóan meghatározott módszertanból ered, és nem vesz figyelembe fontos további szempontokat. Ezért nem önmagában, hanem bizonyos szempontokkal együttesen kell vizsgálni, amelyeket alaposan értékelni kell a felosztás által érintett tagállam(ok) jövőbeli konfigurációra vonatkozó végső döntése előtt, mivel ezek jelentős hatással lehetnek a TSO-k által végzett ajánlattételi-övezet felülvizsgálatok értelmezésére és eredményeire.

Amint az Euractiv cikke rámutat, még maguk a német hálózatüzemeltetők - amelyek társszerzői voltak a tanulmánynak - sem tartják alkalmasnak az elemzés eredményeit arra, hogy pusztán ezek alapján szülessen döntés az ajánlattételi övezet felosztásáról.

Érvelésük szerint a felosztástól várható évi valamivel több, mint 300 millió eurós nyereség nem jelentős az ügy súlyához viszonyítva, az elemzés során pedig nem vették kellőképpen figyelembe Németország hatalmas energiakereskedelmi piacának értékét, amely alapvető fontosságú az EU energiaárai szempontjából, ráadásul a tanulmány 2019-es adatokon alapul.

Mindemellett más kedvezőtlen hatásai is lehetnének egy ilyen felosztásnak. Amellett, hogy Németország megújuló energiában gazdag északi részén, Hollandiában és Dániában várhatóan csökkennének a piaci áramárak, a déli területeken - ahol a német gazdaságot hajtó nehézipar jelentős része található - emelkedhetnek az árak.

Ez a hatás azonban nem állna meg a német határnál, és az elemzés alapján

Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, valamint Magyarországon is magasabb villamosenergia-piaci árakat eredményezne.

Magyarország esetében az elemzés szerint az elszámolóár a status quo 52,51 EUR/MWh-s értékéhez képest 54,18 euróra emelkedne az öt ajánlattételi övezetre történő felosztás esetén. Ez hasonló mértékű drágulás lenne, mint amekkora a szomszédainknál lenne várható egy ilyen lépés után, de kisebb, mint a Csehországban valószínűsített áremelkedés.

Ez az áremelő hatás nagyrészt abból következik, hogy ha az északi német árzónától leválasztásra kerülnének a déli ipari területek, akkor ezek áramigényének kielégítésében nagyobb szerepet játszanának a környező országok. A többlet kereslet a magasabb árak mellett nagyobb villamosenergia-exportot - és tovább csökkenő importarányt - is eredményezne például Magyarországon is, amit döntően a gáztüzelésű erőművek termelésének fokozása fedezne az elemzés szerint.

A Magyarországon egy ilyen esetleges intézkedéstől várható áramár-emelkedés nem tűnik jelentősnek, de a tanulmányban szereplő számokat hangsúlyozottan érdemes óvatosan kezelni, mert jóval az energiaválságot megelőző adatokon és egy, a mainál jóval kisebb időjárásfüggő megújuló és sokkal nagyobb hagyományos erőművi kapacitást tartalmazó európai villamosenergia-rendszeren alapul.

És bár a drágulás a hatósági áron vételező lakosságot és egyéb kisfogyasztókat közvetlenül nem feltétlen érintené, ugyanakkor

a már most is Európa egyik legmagasabb áramárát fizető, a piacról vételező magyar vállalatokat már egy ilyen viszonylag kisebb mértékű áremelkedés is érzékenyen érintené,

ezért költségeiket vélhetőleg legalább részben igyekeznének a fogyasztókra hárítani.

Az Euractiv cikkéből az is kiderül, hogy a javaslatot a jelentős részben a délnémet területeken működő iparvállalatok is erőteljes kritikával fogadták. A német vegyipari szövetség, az autóipar és a közmű-szektor érdekvédelmi szervezetei mellett még a hagyományosan liberális energiakereskedői szövetség is úgy vélte, hogy az öt árzónára való felosztás több problémát és költséget okozhat, mint amennyit megold.

Mellettük az északi területeken erős szélenergia iparág is határozott aggályokat fogalmazott meg a javasolt változtatásokkal kapcsolatban. E szerint az ajánlattételi zónák megváltoztatása jelentős bizonytalanságot teremtene, ami növelné az új szélenergia-projektek tőkeköltségeit, számos projektet késleltethet, vagy akár meg is hiúsíthat, különösen azokat, amelyek közel állnak a végső beruházási döntésekhez. Az ajánlattételi zónák felosztása növelheti a nagykereskedelmi piaci árak volatilitását is, ami megnehezítené a szélenergia elterjedése szempontjából kulcsfontosságú hosszú távú szerződéseket, például a PPA-k megkötését is.

A következő lépés a javaslat politikai megvitatása, de mivel a tagállamoknak csak hat hónapjuk van az egyhangú megállapodásra, kevesen számítanak eredményre - különösen, hogy az átviteli hálózatok üzemeltetőinek is évekbe telt, mire közös javaslatot tudtak letenni az asztalra. A kihívást az jelenti, hogy az ajánlattételi zónákat elég kis méretűvé kellene alakítani ahhoz, hogy korlátozzák a strukturális torlódásokat, miközben egy bizonyos nagyságot is meg kellene tartani a likviditás és a verseny biztosításához.

Ha a tagállamok nem tudnak megállapodni, az Európai Bizottságnak határozatot kell elfogadnia a 2019-es villamosenergia-rendeletnek megfelelően. Erre szintén hat hónap áll rendelkezésre, azonban a testület a tárgyalásokat elősegítve igyekszik a tagállamokra bízni a döntést.

Ez borítékolhatóan vitatott lesz, az egyéb aggályokon túl már csak azért is, mert

az Európa első számú versenyképességi kérdésévé vált energiaköltségek tekintetében semmiképpen nem születhet minden érintettnek kedvező eredmény.

