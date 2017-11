Nagyobb lakást, jó helyen, kedvező áron - Csak kettőt választhatsz

Érdekel a lakáspiac befektetési szempontból? Gyere el november 21-én a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2017-re. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Alapterület

Komfortfokozatok

Megoszlanak a vélemények arról, hogy mekkora lakás az ideális egy négyfős család számára. A hongkongi néhány négyzetméteres mikro otthonoktól a több ezer négyzetméteres családi farmokig hatalmas a szórás. Magyarországon a legutóbbi népszámláláskor az átlagos lakásméret - a családi házakkal együtt - 78 négyzetméter volt. A most épülő új lakások átlaga viszont eléri a 97 négyzetméteres alapterületet, a tendencia tehát az, hogy folyamatosan nő az átlagos alapterület.Ehhez képest az egy lakásban lakók száma csökken, településtől függően többnyire két-három ember él egy lakásban, a nagyvárosokban és bizonyos elnéptelenedő falvakban viszont ez inkább a két főhöz közelít. Az egy főre jutó lakóterület tehát növekszik, jelenleg 30-40 négyzetméter között van.A modern lakásokban az alapterület mellett a helyiségek elosztása is változóban van. Az amerikaikonyha mostanra teljesen általánossá vált az új lakásokban, ami lehetővé teszi, hogy azonos alapterület mellett több lakószobát alakítsanak ki. A négyfős családnál maradva ideális, ha mindenkinek van egy külön szobája, ami a nappali és 3 hálószobás méretnél valósulhat meg. Amíg kicsik a gyerekek addig a nappali és két háló sem okoz problémát, különösen akkor, ha a szobák mérete lehetővé teszi, hogy később szükség esetén kettéválasztható legyen, két félszobát kialakítva.Ahhoz, hogylehessen nevezni egy helyiséget, minimum 12 négyzetméteresnek kell lennie és legalább egy ajtaja, egy közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára nyíló ablaka kell, hogy legyen. Ezen túl fontos, a fűthetőség és az, hogy rendelkezzen egy minimum 2 méteres egybefüggő falfelülettel is.akkor beszélünk, ha egy helyiség alapterülete nem éri el a 12 négyzetmétert, de meghaladja a 6-ot és a szobához hasonló paraméterekkel bír.Számításaink szerint egy 24 négyzetméteres nappali-konyha és az abból nyíló három, 8-10 négyzetméteres szoba, valamint egy 4 négyzetméteres fürdőszoba és wc már elég lehet egy családnak, vagyis 60 négyzetméter körül van az a lakásméret, ami 4 fő esetén minimálisan szükséges. A most épülő új lakásoknál például a legkisebb nappali plusz 3 hálós lakások alapterülete 56 négyzetméter.A komfortfokozat a lakásnak a közművekkel, fűtéssel, vizes helyiségekkel és egyéb kényelmi berendezésekkel való ellátottságára utal.egy lakás, ha van legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó lakószobája, főző- és vizes helyiségei, WC-je, valamint közművesített, melegvíz ellátással és központos fűtési móddal rendelkezik. Központos fűtési módnak tekinthető a távfűtés, egyedi központi fűtés vagy cirkófűtés.lakásnál is a fenti feltételeknek kell teljesülniük, de központos fűtés helyett egyedi fűtési mód - szilárd vagy olajtüzelésű kályha, elektromos kályha vagy gázfűtés - is megengedett.egy lakás, ha van legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó lakószobája, főzőhelyisége, fürdőhelyisége, vagy WC-je, villany és vízellátása valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik.kategóriába sorolható az a lakás, amely a félkomfortos feltételeknek nem felel meg, de van legalább 12 négyzetmétert meghaladó lakószobája, főzőhelyisége, lakáson kívüli WC-je, egyedi fűtési módja és vízvételi lehetősége.Amennyiben a legnagyobb szoba mérete is kisebb, mint 12 négyzetméter - de legalább 6 -, van ablaka vagy üvegezett ajtaja, fűthető és akár a lakáson kívül is, de van WC és vízvételi lehetőség abban az esetbenbeszélünk. Azokat az összkomfortos lakásokat pedig, amelyekben két vizes helyiség és két WC van,lakásnak hívjuk.

Elhelyezkedés

Újat vagy használtat?

Míg néhány évtizeddel ezelőtt az összkomfortos lakás igazi luxusnak számított, addig manapság a különböző okosotthonos megoldások számítanak különlegesnek. 1970-ben például még csak a lakások felében volt vezetékes víz, napjainkra viszont már 98 százalék ennek aránya. A lakásállomány komfortfokozatairól a népszámlálások során készül felmérés, ami legutóbb 2011-ben volt.Elhelyezkedés alapján is nagy árkülönbségekkel találkozhatunk, Budapesten belül kerületi szinten háromszoros különbségek vannak, országosan a járások között ugyanez több, mint tízszeres is lehet. Lakásvásárlásnál éppen ezért az elhelyezkedéssel lehet a legtöbbet spórolni. Egy belvárosi egyszobás lakás árából az agglomerációban akár egy 60-80 négyzetméteres több hálószobás lakás is megvásárolható.Szintén kompromisszum kérdése, hogy a drágább új lakást, vagy az olcsóbb használtat válasszuk, esetleg egy olcsóbb helyen vegyünk újat vagy a drágább környéken használtat? Abban az esetben ha családdal költözünk érdemes a CSOK szempontjából is elgondolkodni egy új lakáson, 3 gyerek esetén például az új lakásokra kapott 10 millió forintos támogatás lehetővé teszi, hogy egy 65-70 négyzetméteres lakásnál 150 ezer forinttal többet költsünk négyzetméterenként.

Egyre emelkedő lakásárak mellett egyre fontosabb a lakások hatékonyságának növelése, hogy ugyanazon funkciók kisebb alapméreten is elférjenek, így a lakások tervezése igencsak felértékelődik. A fejlesztők ebben is licitálnak egymásra, hogy ki tud hatékonyabb lakáselosztást tervezni és az igazi profizmus itt jön ki és különbözteti meg a fejlesztőket, projekteket. A tájoláson és műszaki felszereltségen túl a jó tervezést a funkcionális helyiségkapcsolatok, az arányos méretű szobák és a minél kisebb közlekedők jellemzik. Arra azonban figyelni kell, hogy a térérzet kellemes maradjon a naponta szokásos élethelyzetekben. Egy négyfős családnak egy kis lakás, melyben mindenkinek külön hálója van technikailag megoldható akár 60 négyzetméterből is, de az sosem lesz igazán élhető, annak elérésére már inkább 70 négyzetméter szükséges. Egy jó fejlesztőnek ezen határokat éreznie kell, melyről a vásárlók csak utólag, a lakások elkészültekor mondják ki a végső verdiktet - mondta el Erdei Bálint, a Fagyöngy Lakópark Kft. ügyvezetője.