Ne is nagyon álmodj családi ház építéséről 3 év múlva!

Mi változik?

Nehéz lesz megfelelni a szigorodó szabályoknak

Mire kell már most nagyon figyelni?

Magán épületek esetében a saját forrásból épülő épületeknél 2017. december 31-ig még a hagyományos követelményszinteknek kell megfelelnie az energetikai előírások terén,, vagyis az ez utáni dátummal használatba vételi engedélyeket megszerző ingatlanok esetében már szigorúbb szabályoknak kell megfelelnie. Ez azt jelenti, hogy az épülő épületeknek sokkal alacsonyabb energiafelhasználást kell produkálniuk. Például a falazatuk esetében a korábbi 0,45 W/m2K U-érték követelmény 0,24 W/m2K-re csökken, a tetőknél és födémeknél pedig 0,25-0,3 W/m2K helyett 0,17 W/m2K az új elvárás, de szigorodás várható az ablakok energetikai követelményeit illetően is., olyannal, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, vagy a közelben előállított.Meg kell azonban jegyezni, hogy a változások nem csak a teljesen új beruházásokat érinthetik, hanem a felújításokat és bővítéseket is. Jelentős felújítások esetében szintén teljesíteni kell a költségoptimalizált követelményszintet, nem jelentős felújítás esetében pedig a kritériumot az új szerkezetnek kell tudnia. Annyi a könnyebbség, hogy felújításoknál 2021 után sem kell megfelelni a közel nulla energiaigényű épületek szabályainak., figyelni kell arra, hogy például milyen téglából, és mekkora szigeteléssel épül a ház, valamint a beépített ablakok is megfeleljenek a követelményeknek, mindössze a költségeket dobhatja meg a változás., és komolyabb tervezést igényel, a megújuló energiaforrások kiépítése súlyos költségekbe kerülhet, ráadásul ezek elhelyezése is plusz területeket igényel.Ráadásul a helyzetet valószínűleg nem lehet csak azzal megoldani, hogy a házak távfűtésre térnek át. Bár a távhő valóban sokkal környezetkímélőbb megoldásnak számít, maga a távhő használata valószínűleg nem teszi teljesítetté a követelményeket, egyelőre ugyanis a Főtáv például 80 százalékban még gázt használ a hőelőállításhoz. Bár ezt a jövőben 50 százalékra kívánják csökkenteni, még ekkor is felmerül, hogy a távhő megfelel-e a fenti követelmény azon részének, mely szerint a megújuló energiát az épületben, az ingatlanon vagy mellett kell előállítani. Valószínűleg így a nagy projekteknek inkább napelemmel és napkollektorokkal, vagy geotermikus energia használatában kell gondolkodniuk., ráadásul míg a nagyobb beruházások esetében az összköltségeket tekintve kisebb tételt jelentenek arányaiban a megújuló energiafelhasználással kapcsolatos rendszerek kiépítése, a családi házak esetében a költségeket nagyobb százalékban dobhatják meg.Piaci információink szerint, a fejlesztők közül többen inkább a minimum követelmény szintek teljesítésére törekednek a beruházásaik során, így a még idén elkészülő házak esetében még a régi követelményeknek megfelelően kerültek megépítésre a szerkezetek, míg a jövőre átadni tervezett projektek esetében az előírásoknak megfelelően már energiahatékonyabb ingatlanok épülnek meg. Összességében a vásárlóknak érdemes böngészni a műszaki leírásokat, illetve ha ebben nincs feltüntetve, akkor rákérdezni az épület energetikai jellemzőire is, a későbbiekben ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit fizetünk majd fűtésre.

és például 2018 után készül el egy olyan ház, mely még a régi követelményeknek megfelelően épült. A csúszás pedig nem olyan elképzelhetetlen, a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint például, már most is 1000 felett van azoknak a lakásoknak a száma, ahol egy évet is csúszik majd az átadás dátuma a tervezetthez képest.a változó szabályokra, mivel egy most még csak 2019-re tervezett ház, átadása ki tudja, mennyit csúszhat majd a kivitelezői kapacitás hiány miatt.De a családi házat építőknek is megfelelő figyelmet kell szentelnie a változó szabályokra, itt ugyanis szintén komoly csúszások lehetnek, ha az építtető nem talál időben kivitelezőt a ház felhúzására, vagy a beruházás anyagi, vagy egyéb okból csúszik. Ráadásul a családi házat felhúzók körében még szintén jellemző, hogy a használatba vételi engedély már akár a beköltözésük után szerzik meg, a háznak azonban majd ebben az időpontban kell majd megfelelnie az energetikai követelményeknek.