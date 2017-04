Soha nem látott magasságban a lakásárak!

Összességében a 2013-as mélyponthoz képest a használt lakásokért közel 34 százalékkal kellett többet fizetnie a vásárlóknak 2016 végén, míg az újépítésű lakások iránt érdeklődők 23,6 százalékkal magasabb árakkal szembesülhettek tavaly decemberben. Ráadásul az árak szintje mind a két esetben megdöntötte a 2008-as csúcsot, a használtak 9,2 az újak pedig 11,1 százalékkal drágábbak, mint a válság előtt, vagyis ez az eddigi legmagasabb árak a hazai lakáspiac történetében.

A kedvező makrogazdasági környezet hatására jövőben a lakásárak növekedése vélhetően tovább folytatódhat, bár mértéke valószínűleg a 4. negyedéveshez áll majd közelebb, vagy innen lefelé mozdulhat el.



Továbbra is igaz azonban, hogy az árnövekedés különbözően érinti az ország egyes területeit. Az országos átlagot elsősorban a budapesti lakáspiac drágulása húzza fel, míg a kis eldugott vidéki falvakban sokkal kisebb emelkedés érzékelhető, de lehetnek olyan területek is, ahol inkább stagnálnak az árak. Ez a kettősség a jövőben is jellemző lehet a hazai piacra, vagyis a növekedés továbbra is Budapesten vagy a nagyobb városokban figyelhető majd meg leginkább.