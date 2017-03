Sok pénzt vigyen magával, aki lakást akar

Ahogy minden évben, úgy idén is emelkedett az ingatlanpiaci forgalom februárban a megelőző hónaphoz képest. Az emelkedés azonban óvatos, mindössze 8%-os volt, amely elmarad a korábbi években megfigyelt bővüléstől. Tavaly ugyanekkor mintegy harmadával ugrott a forgalom (a Duna House becslése alapján) közel 12 ezerre, két éve pedig majdnem 20 %-os emelkedést követően megközelítőleg 11 ezerre. Az ezt megelőző évek jóval gyengébbek voltak, a legalacsonyabb, 2013-as februárnak a mostani érték mintegy másfélszerese. Az idei évben eddig 18 ezer ingatlan cserélt gazdát a becslés szerint, ami egyelőre elmarad a válságot követő eddigi legerősebb év, 2015 első két hónapjától, amikor a forgalom megközelítette a 20 ezret is.

Lakás Konferencia 2017 A Portfolio által szervezett A Portfolio által szervezett Lakás Konferencia 2017 egyik kiemelt témájaként a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A Portfolio LAKÁS 2017 kiállítás és vásár kísérőrendezvénye március 24-én kerül megrendezésre.

Nagyon drágák a lakások

89 pontra ugrott a Kereslet Index, ami bár jócskán elmarad az egy évvel ezelőtti 102-től, ám akkor - a magas értéket követően - esésnek indult a mutató, így a tavaly áprilisi 91 pont óta, ilyen magasságban nem járt az index.Februárban nőtt a két országrész közötti különbség panellakások esetében, keleten 174-, nyugaton 197 ezer Ft/nm átlagáron lehetett ezt a típust vásárolni. Pesten az átlag 317-, míg Budán 354 ezer Ft/nm volt. A tégla lakások ára vidéken fordított sorrendben alakult. Nyugaton 221-, keleten 230 ezer forint volt az átlag négyzetméterár. Budapesten a belvárosban 655-, Budán 626-, Pesten 367 ezer Ft/nm ár volt jellemző. Vásárlási árban óriási a különbség a főváros és vidék között, a legnagyobb érték Budán látható, átlagosan 49 millió, a legalacsonyabb átlagérték Kelet-Magyarországon 11,5 millió forint volt.

Népszerűségben a XIII. és a XIV. kerület verhetetlen

A Duna House adatai alapján Budapesten jelentősen, de vidéken is említésre méltóan nőtt a felújítandó állapotban lévő lakást vásárlók aránya, mellyel egyidőben a legtöbb helyen csökkent a lakható lakást vásárlóké. A legtöbben, a vásárlók több, mint 40 százaléka, jó állapotú lakást vesznek, de Budapesten 30% feletti azok aránya, akik nagyon jó állapotú lakásra ruháznak be.Februárban a családi házakra Budapesten és vidéken is 8 százalékos volt az alku mértéke. A lakásoknál maradt a korábbiakhoz hasonló szinten az alku, országos szinten 3-4 százalékkal lehetett csökkenteni a végső árat.A XIV. kerület iránt volt a legnagyobb az érdeklődés (a vevők több mint 18%-a), de a XIII. és a XI. kerület is kiemelkedik. Nőtt az igény továbbá a külső kerületekre, valamint a VIII. kerület iránt is lényegesen többen érdeklődtek, 1,3 százalékos emelkedés, mint az év első hónapjában. Csökkent a kereslet a budai oldal nagyobb részén, a legnagyobb csökkenés azonban a közel 2 százalékkal visszaeső XV. kerületben volt, amelyet a vásárolni szándékozók közel 8%-a így is megjelölt.

A fővárosban a legolcsóbb lakásokat 18-19 millió forintért a 30 év alatti fiatalok vásárolják. Ezzel szemben a középkorú vásárlók már 30 millió forint körüli összeget szánnak a vásárlásra. A legtöbben (vevők 42%-a) befektetési céllal vásároltak, átlagosan 65 négyzetméter körüli lakásokat. Vidéken a vevők többsége nagyobb lakásba költözik, így az általuk vásárolt lakás mérete is magas, átlagosan 100 négyzetméter feletti.A fővárosban legfőképpen vállalkozók, beosztottak és nyugdíjasok adják el lakásaikat. Az itt eladók 46 százaléka nagyobb lakásba költözne, 57 négyzetméter körüli ingatlanokat adnak ők el. Vidéken egyaránt kiemelkedik eladás indokaként a nagyobba költözés és az örökség értékesítése. Ez 64 és 76 négyzetméter körüli ingatlanok eladását jelenti.A tavaly februári értékekhez képest nőtt a fővárosban a magasabb négyzetméterárú lakások aránya. Budán az 550 ezer forint feletti kategóriába idén a lakások 45 százaléka került, de Pesten is határozott az emelkedés. Az eladási árakat tekintve a közepes és a felső kategóriába tartozó ingatlanok aránya nőtt meg egy év alatt, így Budán a 20-30 millió közötti és a 40 millió feletti ingatlanoké, Pesten pedig 15-25 millió közötti és szintén a 40 millió forint feletti lakásoké.Vidéken kisebb mértékű volt a februári növekedés a tavalyi adatokkal összevetve, leginkább a 300-350 ezer forint közötti négyzetméterárú lakások aránya nőtt meg. Pest megyében 25-30 millió forintos eladási ár aránya növekedett leginkább, míg országosan, Közép-Magyarország nélkül, 10-15 millió forintos lakások aránya emelkedett leginkább, 5 százalékos volt a növekedés.