Sokszor elképesztő áruk van, mégis rengeteg érv szól amellett, hogy ilyen lakásokat vásárolj

Az új lakások befektetési célú vásárlásával kapcsolatban megkérdeztük a Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. lakóingatlan értékesítési igazgatóját, Kiss Ákost arról, hogy mire figyeljünk az ilyen vásárlások során, illetve, hogy kiknek lehet érdemes befektetési céllal új lakást vásárolni?

Mint a szakember elmondta, a legfontosabb, hogy a vásárlók csökkentsék annak a kockázatát, hogy olyan helyre fektessenek be, amely a vártnál alacsonyabb profitot eredményez vagy akár veszteséget termel. Az adott ingatlan legfontosabb tényezői, hogy megfelelő lehetőséget biztosítson a gazdasági hasznosítására, azaz a lakáskiadásra, vagy pedig biztosítsa az igényeknek megfelelő életvitel lehetőségét (kényelem, közlekedés, szabadidős lehetőségek). Ebből következik, hogy a leghangsúlyosabb szempont a vásárlásánál a lokáció. Az eltérő élethelyzetek sok egyedi szempontot teremtenek, vannak azonban olyan objektív tényezők, melyeket figyelembe lehet venni a választásnál. Ilyen például az, hogy az ingatlant körülvevő területeknél milyen értékváltozásra számíthatunk, ugyanis ez alapvetően meghatározza a megvásárolt ingatlan jövőbeni értékét. Fontos ezeken túl, hogy a mai lakásépítések hosszú távra jelentsenek műszaki színvonalat, alacsony rezsit és környezettudatosságot egyaránt. Az induló projekteknél pedig figyelniük kell a vásárlóknak arra, hogy milyen kapacitás- és finanszírozási hátterű a projekt, a fejlesztő.



Kiss Ákos szerint, az újlakás vásárlás számos megfontolásból előnyös lehet: az egyetemista hallgatók számára történő lakásvásárlástól, a csok-ot igénylőkön át, a rövid (akár Airbnb-vel való) vagy hosszú távra tervezett kiadási célig. A felpörgött lakásépítések között sok olyan fejlesztést is találunk, melyeket kimondottan befektetőknek ajánlanak a beruházók, különböző nagyon kedvező hozamokkal, akár hosszú, akár rövid távra kiadandó ingatlanokkal. A bérbeadási lehetőségeken túl a vásárlóknak a jövőbeli továbbértékesítés szempontjából is alaposan mérlegelniük kell, hogy rövid vagy hosszabb távra vásárolják-e az adott ingatlant. Míg például az egyetemista korú gyerekeik számára ez körülbelül 3-5 évnyi időtáv lehet, addig a csok-ot igénybevevők számára ez akár több tíz év Ezért is különösen érdemes arra odafigyelni, hogy a lakás milyen paraméterekkel rendelkezik.

Duna part jelentős szerepe

Az új lakást számos kedvező tulajdonsága teheti a befektetők szemében népszerű termékké. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben, sokan fordultak az alternatív befektetési termékek felé, amelyek között előkelő helyen szerepel az ingatlan is. A lakások árai ugyanis az elmúlt pár évben rekord sebességgel növekedtek, ami meglehetősen magas hozamot biztosított a befektetési céllal vásárlóknak, másrészt a szintén megugró bérleti díjak miatt, a kiadásból is komoly bevételre lehetett szert tenni.A befektetési céllal lakást vásárlók előtt két út állhat, vagy a használt piacon próbálnak szerencsét, vagy új lakást vásárolnak. Bár ez utóbbiak ára jellemzően lényegesen magasabb, mégis több érv is szólhat a választásuk mellett., a fejlesztés előrehaladtával a beruházók sok esetben emelik az árakat, belekalkulálva, hogy minél inkább fizikai formát ölt egy projekt, vagyis minél kézzelfoghatóbb, annál könnyebb értékesíteni. ÍRáadásul, vagyis pár év múlva már lényegesen magasabb összegekért lehet új lakáshoz jutni.. Szintén számolni kell azzal, hogy, de a szigorodó műszaki követelmények is felfelé hajtják majd az árakat.Természetesen nem mindegy azonban, hogy hol vásároljuk meg az adott új lakást. Egy nagyobb projekt, vagy több egymás mellett megvalósuló beruházás pozitív externáliát jelenthet egymás számára, és így jelentős hatással lehet az adott környék állapotára. A beruházásokhoz kapcsolódó utca térkövezés, vagy a szintén megépülő kiskereskedelmet erősítő üzlethelyiségek egyaránt hozzájárulnak az adott terület, városrész felértékelődéséhez, ami a lakások árazásában is megjelenik a későbbiekben., amik ugyancsak hatással vannak a lakások értékére illetve befektetési jellemzőire. A korábban említett környezeti tényező mellett példáulaz ott munkahelyet találók körében, így jelentősen javíthatja a lakások bérbeadhatóságát, és adott esetben növelheti a bérleti díjakat, ami. Például ilyen szempontból kimondottan előnyös lehet egy vegyesfunkciójú beruházás, ahol a lakások mellett irodák is épülnek.Már említettük, hogy a még tervasztalról vásárlók vehetnek vélhetően a legkedvezőbb árakon lakást egy adott projektben, vagyis érdemes hamar ébredni. De nem csak ezzel lehet keresni,. Igaz, hogy ez esetben vállalja, hogy még évekig építkezés folyik mellette, illetve az egyéb infrastruktúra is később épül ki, és a park vagy a játszótér mondjuk hiányzik, de a környezet gyors megváltozása aztán az árakban is tetten érhető lesz. Így aki befektetési szempontokat is mérlegel érdemes lehet vállalnia az átmeneti kényelmetlenségeket a magasabb hozamok reményében.a bizonyos távolságon belül található lakásoknak. Az FHB Index korábbi elemzésében például külön foglalkozott a Duna lakásárakra gyakorolt hatásával Budapesten. Az eredmények alapján a fővárosi átlagot lényegesen meghaladja a folyó mentén található lakások ára, a hatás pedig annál erősebb, minél közelebb helyezkedik el az adott ingatlan a vízparthoz. A 2015-ös vizsgálat szerint a víz közelsége 20-25 százalékos felárat jelentett a Duna parti lakásoknak. Ugyanakkor a folyó lakásárakra gyakorolt hatása még ugyanabban a házban is eltérő lehet, attól függően, hogy az abban élők mennyire élvezhetik a dunai rálátást, vagy panorámát.

Az FHB Index elemzése szerint, az újszerű lakások esetében még nagyobb a folyó okozta árprémium, a fajlagos lakásárak a vízpart mellett 40-70 százalékkal voltak magasabbak, mint a környékre jellemző négyzetméterárak.

De miért érdekes mindez a befektetők számára?

Duna part mellett található beépíthető területből meglehetősen kevés van, így a jövőben sem várható, hogy tömegével lepnék el a piacot a folyó mellett található lakások, ez különleges környezet tehát egy olyan faktor, ami meglehetősen stabilan tarthatja a lakóingatlanok árában jelentkező prémiumot.