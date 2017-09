Szeretnél 2 millió forintnál kevesebbért lakást venni Budapesten? - Nem lehetetlen!

Legek a használt lakáspiacon

Lakás2017 szakértői megvizsgálták, hogy a jelenlegi hirdetések között melyik az a legolcsóbb ár, amelyen lakáshoz lehet jutni Budapesten. Ehhez persze erős kompromisszumokat kell kötni, például a lokációválasztásban, a méretben illetve az adott otthon állapotát tekintve. Ha azonban ezt megtesszük, akár már 2 millió forint alatt is ingatlantulajdonosok lehetünk. Az online elérhető hirdetések alapján például a XX. kerületben egy 9 négyzetméteres, erősen felújítandó lakást 1,8 millió forintért hirdetnek. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezért a 2 millió forint körüli árért azért nem hemzsegnek a piacon a hirdetett lakások, mindössze egy-két, korábban önkormányzati lakás kikiáltási ára indul erről a szintről. Kicsit magasabb összegből, de még 4 millió forint alatt már több ingatlan közül lehet válogatni, a XIX. kerületben például egy még szintén igencsak szűkösnek nevezhető, felújítandó 12 négyzetméteres lakást 3,7 millió forintért szeretnének eladni, a mostanában negatív hírekben szereplő, X. kerületi Hős utcában pedig már 25 négyzetméteres felújítandó otthont is lehet vásárolni ezért az árért.A mérleg másik oldala a legdrágább használt lakások. Aki a legjobb környéken szeretne egy luxuslakásban élni, annak komoly összegekkel kell készülnie a vásárlásra. A hirdetett ingatlanok négyzetméterárai 2 és 3 millió forint között, vagy akár e fölött mozognak. Az V. kerületben például a Vörösmarty téren egy 260 négyzetméteres, 4 szobás, felújított lakás kínálati ára 520 millió forint, de a IX. kerületben a Lechner Ödön fasoron is 530 millióért kínálnak egy 5 szobás ingatlant. Budán sem jobb a helyzet, sőt, itt még magasabb fajlagos árakkal szembesülhetnek a vevők, egy 265-322 négyzetméteres luxuslakás az I. kerületben 800-900 millió forintba kerül, míg a Svábhegyen egy közel 400 négyzetméteres villáért több mint 1 milliárd forintot kérnek. A fajlagos vagyis négyzetméterre vetített árakat tekintve a használt lakások esetében a legolcsóbb és legdrágább ingatlanok között 10 szeres vagy még ennél is magasabb különbségekkel találkozni.

Legek az újlakás-piacon

Emerald Residence

A lakások árazása az új építésű lakások piacán is jelentős eltéréseket mutat, ugyanakkor ennek mértéke mégis mérsékeltebb, mint a használtak esetében tapasztalható. Ennek természetesen praktikus okai vannak, míg a telekárakon lehet spórolni az olcsóbb helyszínekkel, addig az építés költségein nem olyan sokat, így bizonyos minimum ár alatt már nem is lenne érdemes belevágni a fejlesztésbe.A fajlagosan legolcsóbb helyszíneken azonban így is lehet még 400-500 ezer forintos négyzetméterárak alatt lakást találni Budapesten, jellemzően azonban ezek a projektek a külsőbb pesti kerületekben találhatóak, mint a XXIII., a XVIII., a XIX., és a XVII. XVI..A Lakás 2017 szakértőinek összesítése szerint, a jelenlegi piacon a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint 12-16 millió forintra még a legkisebb új lakások esetében szükség van a vásárláshoz. A VIII. kerületben például a Kálvária társasházban egy 26,7 négyzetméteres lakás 12 millió, a XIX. kerületben pedig egy szintén hasonló nagyságú otthonért 12,5 millió forintot kérnek el. A IV. kerületben azonban már 14 millió forint körül mozognak a minimum árak a 27-30 négyzetméteres lakásokért."A hazai, és főleg a budapesti lakáspiac elképesztő 3 évet tudhat maga mögött. Beindult a kereslet, megjelentek a befektetők, szárnyaltak az árak, és piacra került sok ezer új lakás. Ez a lendület még továbbra is tart, és amennyiben nem történik komoly törés a világpiaci folyamatokban, a hazai előrejelzések további élénk piacot festenek elénk. A munkaerőpiaci vagy a csökkentett áfa körüli kockázatok persze valós fenyegetést jelentenek, ám a kedvező hitelezési környezet, az alacsony alapkamat, és a növekvő gazdasági mutatók mind a lakáspiac felé irányuló élénk érdeklődés fennmaradását vetítik előre" - mondta Ditróy Gergely, a Portfolio Ingatlan vezetője, a Lakás2017 kiállítás és vásár szakmai felelőse.Ennek többszörösét kell azonban fizetni a fővárosi elit kerületekben az új lakásokért. A legdrágábban árazott lakások esetében a négyzetméterárak 1,6-2 millió forint között mozognak. Ekkora összeget kifizetve egy négyzetméterért lakhatunk a pesti belváros közepén, vagy Buda prémium zöldövezetében. Összességében a legdrágább, legalább 4 lakást tartalmazó projektben található legmagasabb árú lakásokért több száz millió forintot kell kifizetnie a vevőknek. A jelenleg a piacon található szabad lakások közül a legtöbbet, a Vörösmarty téren a 170-200 négyzetméteres ingatlanokért kell fizetni, melyek vételára 350-400 millió forint között van. De a VI. kerületben az Andrássy úton található emeltráépítés esetében is 300 millió forint körül mozog egy hasonló alapterületű lakás ára. Szintén készíteni kell pénztárcánkat akkor is, ha egy nagyobb lakásban akarunk lakni mondjuk a Duna partján, a Foka-öbölben például egy 150 négyzetméteres lakás ára 200 millió forint körül mozog.