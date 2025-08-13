Épp most jóárasítják az egyik legjobb befektetést?

  • Megjelenítés
 
Feszülten várja a világ a pénteki nagy alaszkai Putyin-Trump csúcstalálkozót, a legfrissebb hírek szerint pedig már Zelenszkij is hajlandó lenne lemondani az orosz csapatok által megszállt területekről. A befektetők is készülnek a nagy eseményre: többek között lendületet kapott a forint és a régiós tőzsdék is. Ellenben a védelmi részvényekkel, melyek eddig az év egyik legjobb befektetésének számítottak, most azonban több vállalat árfolyama is nagy nyomás alá került.

Nagy diplomáciai áttörés van készülőben, ugyanis pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump Vlagyimir Putyinnal. A háború 2022 február végi kitörése nem ült egy asztalhoz az orosz és az amerikai elnök,

így nem véletlen, hogy a piaci szereplők rendkívül bizakodóak a pénteki találkozóval kapcsolatban.

Eközben pedig már Volodimir Zelenkszij ukrán elnök is arról beszélt, hogy egy, az európaiak által is támogatott békeséma szerint hajlandó lehet befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat és átengedni az Oroszország által már elfoglalt területeket.

