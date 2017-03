Szinte hihetetlen, de tényleg újjáéled a legnagyobb magyar szellemváros

2007-ben jelentette be a Walker & Williams Investment Group, hogy Tópark néven gigaberuházást valósít meg, több mint 300 milliárd forintból a következő 13 évben az M0, M1 és M7-es autópályák által határolt háromszögben. Az akkori tervek szerint, a 140 hektáron megvalósuló beruházás keretében iroda, lakás, szolgáltatásközpont, rekreációs projekt valósult volna meg, és melynek első ütemében már 100 ezer négyzetméternyi iroda és 168 bérlakás és apartman épült volna. A fejlesztők szerették volna Európa egyik legnagyobb irodaparkját és szolgáltató, innovációs központját felhúzni. Csak a projekt előkészítése 3 milliárd forintba került, az első fázis megvalósításának költségét pedig 50 milliárd forintra taksálták. 2010-re állnia kellett volna a 200 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontnak is, valamint szintén ebben az évben költöztek volna be az első irodabérlők is.

A tópark bokrétaavatóján készült látkép.

2007. végén minden rendben volt a projekt körül, a finanszírozás megoldódott, a kivitelezés is haladt, miközben az óriási marketing kampány is nagy erőkkel folyt. Egyre több irodabérleti szerződés megkötéséről szóltak a hírek. A tökéletesen felépített kommunikáció és a hozzánk csak lassabban begyűrűző hitelválság miatt 2008. decemberében még mindenki optimistán tekintett a jövőre, és a megváltozott piaci körülmények ellenére a fejlesztők bíztak a sikeres megvalósításban. Átadásra került a tóparti sétány, az építkezés gőzerővel zajlott, a finanszírozás pedig még biztosnak tűnt a 2007-ben az Eurohypoval kötött megállapodás miatt.

Belső kép a szerkezetkész épületről.

2009. tavaszán azért már érzékelhető volt a válság némi negatív hatása, a bevásárlóközpont építéséhez a fejlesztő tőkéstársat kezdett keresni, de az irodák bérbe adottság még mindig jól állt a 43 százalékkal. Az alapkőletételre végül 2009. júniusában került sor, és a munka utána is lázasan folyt. A fordulat 2010-ben következett be. Áprilisában még megtartották a bokréta avató ünnepséget, de már látványosan kisebb felhajtással. A kivitelezés ezután megállt, hogy aztán hosszú évekig az akkori állapotban legyen látható a 100 ezer köbméter beton és 12 ezer tonna betonacél felhasználásával készült szerkezet.2010. végén aztán a Tópark is elismerte a pénzügyi problémákat, megerősítve a piaci pletykákat. Az Eurohypo AG ugyanis már 2010 év. eleje óta nem teljesítette megfelelően a szerződésben foglalt kifizetési kötelezettségeit, szeptembertől a folyósítások pedig le is álltak. Bár a fejlesztő ekkor még bízott abban, hogy a projekt ettől függetlenül megvalósulhat. Akkori cikkünkben azt írtuk, hogy "a hazai ingatlanpiaci válság legmonumentálisabb áldozatának még sok idő kellhet, mire a totálisan átalakult piaci környezetben megtalálja a helyét, és befejeződhet". És úgy tűnik nagyon is igazunk lett.A Tópark 2015-ben került a Lavinamix csoporthoz tartó Útnet Építő Kft. tulajdonába. . A cég ezután megkezdte az épületekkel kapcsolatos állagmegóvási munkálatokat, komplex úthálózatot alakított ki, mely következtében a projekt közvetlenül megközelíthetővé vált az M0 és M1 autópályákról egyaránt, valamint 2016. elején bejelentették, hogy némi áttervezést követően, több mint 6 év után Tópark 'BE MY CITY' néven újraindítják a projektet.Az új tulajdonos újraértelmezte a terveket, a Törökbálinti tó felé néző eredetileg irodának szánt épületet például 140 lakásos lakóházzá alakítják, ahol magas műszaki tartalmú, alacsony energiaigényű lakások kaphatnak helyet. Mint Csendes Balázs, a Tópark 'BE MY CITY' üzletfejlesztési vezetője elmondta, hosszú távon a tervekben továbbra is vegyes funkciójú, városközpont jellegű beruházás szerepel, egy úgy nevezett "Város a Városban" koncepció, amely minden felmerülő igényt kiszolgál. Az irodák és lakások mellett konferencia komplexum, szabadidős központ és rekreációs szolgáltatások kapnak helyet, valamint önkormányzati üzemeltetésű óvoda, bölcsőde és egészségügyi intézmény is felépül majd, de kereskedelmi és szolgáltató egységeket is telepítenek a területre. Az első ütemben 350 db, 30 és 150 négyzetméter közötti lakás épül meg 2018. első negyedévéig, melyeket 23 és 123 millió forint között kínálja a beruházó.