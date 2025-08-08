  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi második negyedéves gyorsjelentését a Mol: a jelentősen romló iparági környezetben a korábban megszokott negyedévekhez képest gyenge három hónapot zárt az olajcég, ráadásul az elemzői várakozásokat is jócskán alulteljesítette a társaság - igaz, ehhez nagyban hozzájárult az a tény, hogy nagy volumenű egyszeri beruházást könyvelt el a negyedévben a Mol, ami jelentősen csökkentette az EBITDA-t. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint az elmúlt időszakban nőtt a külső környezet bizonytalansága, egyben azt is bejelentette a vezető, hogy olyan hatékonyságjavító lépések készülnek a Downstream üzletágban, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése.

Mutatjuk a legfontosabb számokat

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei második negyedévben összességében kedvezőtlenül alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol.

A következő erők hatottak az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

  • a Brent-Ural különbözet szűkülése rontotta a Downstream eredményét,
  • a finomítói marzsok kiszélesedése és a rendkívül magas értékesítés viszont javította a teljesítményt.
  • A beeső olajár és gázár miatt gyengébb számokat hozott az Upstream.
  • A Fogyasztói Szolgáltatások teljesítményét mind az üzemanyag, mind a nem üzemanyag termékek hozzájárulása támogatta.

Összességében az mondható el, hogy

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility