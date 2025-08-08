Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi második negyedéves gyorsjelentését a Mol: a jelentősen romló iparági környezetben a korábban megszokott negyedévekhez képest gyenge három hónapot zárt az olajcég, ráadásul az elemzői várakozásokat is jócskán alulteljesítette a társaság - igaz, ehhez nagyban hozzájárult az a tény, hogy nagy volumenű egyszeri beruházást könyvelt el a negyedévben a Mol, ami jelentősen csökkentette az EBITDA-t. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szerint az elmúlt időszakban nőtt a külső környezet bizonytalansága, egyben azt is bejelentette a vezető, hogy olyan hatékonyságjavító lépések készülnek a Downstream üzletágban, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése.

Mutatjuk a legfontosabb számokat

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei második negyedévben összességében kedvezőtlenül alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol.

A következő erők hatottak az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

a Brent-Ural különbözet szűkülése rontotta a Downstream eredményét,

a finomítói marzsok kiszélesedése és a rendkívül magas értékesítés viszont javította a teljesítményt.

A beeső olajár és gázár miatt gyengébb számokat hozott az Upstream.

A Fogyasztói Szolgáltatások teljesítményét mind az üzemanyag, mind a nem üzemanyag termékek hozzájárulása támogatta.

Összességében az mondható el, hogy