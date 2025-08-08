  • Megjelenítés
Így formálhatja a kriptokereskedés lojális banki ügyfelekké a fiatalokat
Podcast

Így formálhatja a kriptokereskedés lojális banki ügyfelekké a fiatalokat

Az utóbbi másfél évtized a kriptovaluták valóságos diadalmenetét hozta, a növekvő befektetői érdeklődés azonban csak egy azon tényezők közül, amelyek egyre több pénzügyi szolgáltatót sarkallnak arra, hogy kínálatukba felvegyék a kriptoeszközök kereskedelmét. Valójában stratégiai döntésről van szó, ami az ügyfelek és a munkaerőpiac felé is újra pozícionálja a pénzintézeteket. Kanti Péterrel, a Dorsum üzleti tanácsadás, blockchain & digitális eszközök üzletágának vezetőjével arról beszélgettünk, hogy mi kell egy ilyen célú portfólióbővítéshez, és hogy vajon a jogszabályi keretrendszer mennyiben segíti elő ezt a fajta tevékenységet.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

TÁMOGATOTT TARTALOM:
Az epizódot a Dorsum támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

