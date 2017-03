Új városközponttá alakul az ország legnagyobb betontorzója

Igazából ez egy adottság számunkra, de egy nagyon szerencsés adottság. A projekt előéletét mindenki jól ismeri, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy a beruházás 2015-ben került az Útnet Építő Kft. tulajdonába, és az állagmegóvási és útfejlesztési munkálatokkal párhuzamosan azonnal megkezdődött a projekt újratervezése és az ingatlan-mix átdolgozása. Ennek jegyében került be a lakófunkció a látótérbe, és a fejlesztő úgy gondolta, hogy a projekt előéletére, illetve újító jellegére való tekintettel fajlagosan nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kivitelezésre, hogy mielőbb "bemutatható" legyen a termék. Ez eredményezte a 2017. tavaszi piacra lépést, ami eddig egy hihetetlenül jó döntésnek bizonyult. A fentiek pedig jó alapot biztosítanak a kiskereskedelmi funkciók - 2017 második félévére tervezett - beindulásához, ami pedig az irodaingatlanok bérbeadását segíti majd jelentősen.A munkaerő hiányát és a kivitelezéssel kapcsolatos költségek emelkedését természetesen mi is érzékeljük, de nagyon nem mindegy, hogy milyen mértékben. Először is nagyon fontos tényező, hogy nem csak beruházóként (Útnet Építő Kft.) hanem generálkivitelezőként (Lavinamix Építő Kft.) is aktívan jelen vagyunk a projekt életében, így sokkal nagyobb hatékonysággal tudjuk szervezni a munkálatokat. Másrészt nagyon előnyös számunkra, hogy - elsősorban az első ütemes lakások kivitelezésénél - már 80-90%-os készültségi szinten vagyunk, így a kivitelezés megkezdése, illetve kiegyensúlyozott folytatása számunkra, a piac egyéb szereplőihez képest (akik adott esetben még telek-stádiumban vannak) nem jelent olyan nagy nehézséget. És nem utolsó sorban óriási megerősítést kaptunk a múlt heti Lakás 2017 kiállítás és vásár során a potenciális vásárlóktól is: nálunk már "tapintható" a termék.

A teljes projektet tekintve az első ütemben 140 darab lakóingatlan kerül átadásra, melyek jelenlegi készültségi szintje 80%-nál tart, a használatbavételt és a birtokbaadást 2018 első negyedévére tervezzük.Az első ütemet követően további 210 db lakás átadását tervezzük további két ütemben, 2018 nyarán, illetve 2018 végén. Mindeközben folyamatos a kereskedelmi- és irodaingatlanok kivitelezése, amelyek építése jelenleg is - ütemezetten - folyamatban van, és ezek átadása 2018 elejétől folyamatosan várható.A projekt keretein belül 35 ezer négyzetméternyi, mindösszesen 350 db lakást magában foglaló lakó-funkción túl kb. 15 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi-, 55 ezer négyzetméternyi irodaingatlan, egy 150-200 szobás szálloda és egy 1000 fő befogadására alkalmas konferenciaterem fog felépülni.

A lakáskínálat 30 és 150 négyzetméter között mozog, így mind a méretek, mind az árazás szempontjából gondoltunk mindenkire. Természetesen célunk volt, hogy a lakás-mixet úgy alakítsuk ki, hogy a CSOK-ot igénybe vevő ügyfeleink is jövőbeni otthonukra leljenek a Tóparkban.Mivel a kivitelezés 80-90%-nál tart, így a lakások viszonylag rövid időn belül költözhetőek, és a fizetési ütemezés elég "ütemes". A regisztráció költsége 500 ezer forint. Az előszerződés megkötésekor a teljes költség 30%-át kell kifizetni (ebből 10% foglalóként kerül kifizetésre), az arány pedig a végszerződés megkötésekor eléri az 50%-át. További 10%-ot a használatbavételkor, az utolsó 10%-ot pedig a birtokbavételkor fizetik ki a vevők.

Az "A" kategóriás, LEED minősítéssel rendelkező irodafunkció alapvetően kettő, az M0-ra néző épületre koncentrálódik. Cél, hogy ezek közül az egyiket kisebb, de minimum 300-400 négyzetmétert igénybe vevő ügyfeleknek adjuk bérbe, a másikat pedig leginkább egy vagy két - nemzetközi - cégnek szeretnénk bérbe adni. Ezen felül üzemeltetőt várunk egy 1000 fős konferenciaterem és egy 150-200 szobás business hotel működtetésére is.Mi valóban egy városnegyed kialakítására törekszünk. Mi sem mutatja jobban, mint hogy nem csak fejlesztünk, hanem eltökélt szándékunk, hogy mi üzemeltessük a komplexumot. Ezért már most olyan funkciókat igyekszünk betervezni, melyek a bentlakók, illetve az ott dolgozók mindennapos igényeit teljes mértékben kiszolgálják: ehhez minimum követelmény olyan kiskereskedelmi egységek betelepítése, mint az élelmiszerbolt, drogéria, bankfiók, éttermek, kávézók, de 2018 elején már megnyitja kapuit az önkormányzati üzemeltetésű bölcsőde és óvoda is. A szabadidős és rekreációs tevékenységet keresőkre is gondolunk természetesen: a Tóparktól mindösszesen néhány tíz méterre található a Törökbálinti-tó, melyet három kilométeres futópálya ölel körül, de ezen felül wellness- és egészség-központ kialakítását is tervezzük.És, hogy szót ejtsünk a közlekedésről is: a Tóparkot saját üzemeltetésű, 9-10 perc menetidejű autóbuszjárat köti majd össze Kelenfölddel és a 4-es metróval, de a XXI. század jegyében gondolunk az elektromos autósokra is: őket 16 gyorstöltő várja majd a projekt területén belül.Azon túl, hogy az irodaként funkcionáló épületek az autópályák irányából körbeölelik a lakóépületeket - minimálisra csökkentve a zajszennyezést, prioritásként kezeljük a zajvédelmet. Minden szükséges mérést elvégeztünk és engedélyt beszereztünk, de ezen kívül az M1-es autópálya felé eső fronton zajvédő falat is telepítünk. Mindezek ellenére az működik a legjobban, hogy - mivel a kivitelezés előrehaladott állapota ezt lehetővé teszi - megkérjük ügyfeleinket, látogassanak el hozzánk és álljanak be a lakóépületek elé, hogy meggyőződjenek a saját fülükkel is.