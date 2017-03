Négymilliárdos többletköltség a "magyaros" kivitelezés miatt

A szövetség szerint a megrepedt, széttört padozatok rendbetételével és a megfelelő technológia kiválasztásával ágazati szinten évente három-négymilliárd forintnyi költséget lehetne megtakarítani."A felmérés a 3,8 millió négyzetméterre kiterjedő hazai logisztikai létesítmények közel felénél komoly problémákat állapított meg az ipari padozatok minőségével kapcsolatban. A táblák elhasználódtak, töredeznek, repednek, valamint dilatációs, síkpontossági és antisztatikus problémák állnak fenn velük kapcsolatba. A probléma oka, hogy a létesítmények nagy többségénél, a tervezéskor nem foglalkoztak a beépített ipari padlók életciklus költségeivel. Ez a tényező, illetve a kivitelezés gyenge minősége együttesen eredményezték azt, hogy a gyorsan hibásodó padozaton 3-5 éven belül komolyabb összegű javítást (esetleg felújítást) kellene eszközölni." - mondta el Fülöp Zsolt az MLSZKSZ elnöke. Normális esetben, ha a beruházási terv készítésekor figyelembe veszik az üzemeltetési szempontokat is - például az amortizációs költséget, vagy az állagromlás ütemét, jobban odafigyelnek a kivitelezés minőségére, akkor egy jó padozatra nagyobb összeget legkorábban 10-15 év múlva kell költeni.A padozatok minősége nemcsak a targoncák szervizköltségeire van hatással, hanem az üzemelésre is, mert a padozatok javítása miatt sok esetben le kell állítani a napi munkát, meg kell bontani és vissza kell állítani a rögzített termelősorokat/polcokat, ami a megrendeléseket is veszélybe sodorja. Emellett a rossz minőségű padozatok miatt jelentősen megnő az üzemi balesetek veszélye, és a takarításhoz rendszeresen használt vegyszerek miatt a környezeti terhelés is.Az MLSZKSZ szerint az ipari padozatok rendbetételével a megfelelő technológia megválasztásával ágazati szinten évente három-négymilliárd forinttal lehetne csökkenteni az üzemeltetési költségeket.