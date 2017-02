Van esélyünk egy akkora multira, mint az Amazon?

A piac legnagyobb hazai szereplője, a Prologis tartott évértékelőt a szektor várható európai és hazai növekedéséről, illetve a cég tavalyi eredményeiről, amit a Portfolio kérdéseire reagálva Kemenes László, a cég magyarországi ügyvezetője kiegészített a lehetséges kockázatokkal is.Az egyre erősödő strukturális mozgatórugók között megjelent egy új elem, az e-kereskedelem, aminek robbanásszerű növekedése komoly növekedési hátteret biztosít a szektor számára. Érdekesség, hogy míg az Egyesült Államokban mintegy 7,5 négyzetméternyi ipari ingatlan jut egy háztartásra, addig Európában ez 2,5 négyzetméternyi, ami Magyarországon még alacsonyabb. Nem vagyunk még egy nagy raktározó nemzet, ellentétben az amerikaiakkal, akiknél tv-s sorozatokat is rendeznek a magára hagyott miniraktárak tartalmára való licitálásból.Az EU és Magyarország várható GDP növekedése a következő évekre szinte minden szektor jövőbeli növekedési tényezői között szerepelnek, így itt sem maradhatott ki.A kereslet-kínálat alakulása, az alacsony üresedési arány, ami várhatóan 5,5%-ra csökkenhet 2017-re szintén a pozitív kilátásokat erősítik.

Klikk a képre!

Európában mintegy 47 euró most az átlagos bérleti díj, ami 11%-kal van az utolsó csúcs alatt, ám 13%-kal magasabb, mint az utolsó mélypont óta. Magyarországon évi 37,2 euró ugyanez a díj, ami pedig 38%-kal van a magyar mélypont felett, ami jól mutatja, hogy mennyire zuhant be a piac évekkel ezelőtt, és azóta milyen gyorsan tértek magukhoz nem csak a lakásárak, hanem ennek a szektornak is a mutatói.Egyre vonzóbb ez az eszközosztály (logisztikai ingatlanok). Az EU-ban 2016-ban 21 milliárd euró befektetés volt, ami meghaladta az utolsó csúcsot (20 milliárd), Magyarországon pedig a 225 millió eurós szinttel szintén rekordot döntött a piac.Az optimista körkép mellett azonban kíváncsiak voltunk a lehetséges kockázatokra és a konkrét lehetőségekre is. Kemenes válaszul elmondta, hogy a politikai kockázatot, amit korábban sokszor emlegetett a piac, lassan temethetjük, mert a profik beárazták már az új rendszert, és ez nem lehet gátja a piac növekedésének. Kérdésünkre Kemenes kitért arra is, hogy az ipari ingatlanok piacán nemrég megjelent állami szereplő, a NIPÜF (Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.) tevékenysége egyelőre nem tisztult le a piaci szereplők számára, rövid távon az inkább a vidéki piacon mozgó cég nem jelent konkurenciát, ám idővel várhatóak majd olyan helyzetek, amikor versenytársként találják magukat szemben egymással.Az e-kereskedelem világméretű és hazai növekedésének és térnyerésének egyik legnagyobb nyertese lesznek a logisztikai ingatlanok fejlesztői, befektetői, üzemeletetői, hiszen a házhoz szállítós igények növekedésével egyre több és nagyobb elosztóközpontra lesz szüksége a megrendelőket kiszolgálni kívánó cégeknek. Bár Kemenes szerint még kisebb méretű területeket bérelnek ezek a cégek, de a bővülési potenciáljuk hatalmas.És, hogy van-e esélyünk egy igazi nagy multicég régiós elosztóközpontját Magyarországra csábítani? Kemenes szerint a válasz mindenképpen igen, olyannyira, hogy az iparági szereplők már érzékelhetik is, hogy történtek jelentős lépések arra vonatkozóan, hogy egy kiskereskedelemben érdekelt jelentős cég minket válasszon egyik legfontosabb bázisaként a régióban.