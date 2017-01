Amerikaiak kezdik uralni a magyar ingatlanpiacot

Míg 2005-2006-ban a magyar befektetési piac közel harmadát a britek uralták, addig a magyar befektetők aránya csak 3 százalék volt. Ezzel szemben 2015-2016-ra a magyarok az amerikaiakkal holtversenyben 29-29 százalékkal részesedtek a teljes befektetési volumenből.

Rengeteg fejlesztő, csökkenő hozamok a magyar irodapiacon

Több ezer szállodai szoba épül

Kiskereskedelemben még van helye a fejlődésnek

Kelet-magyarországi sikerek a logisztikai piacon

A jelenlegi piacra jellemző, hogy a tranzakciók növekvő száma mellett azok átlagos mérete egyre kisebb lesz, amit jól mutat, hogy a 20 millió euró - vagyis a legkisebb árszegmens - alatti befektetések aránya 36 százalékról 60 százalékra nőtt.Az irodapiacon a hozamok fokozatos csökkenésére számíthatunk. Az elmúlt évek 7-7,5 százalékával szemben jelenleg inkább 6,75 százalékos hozamszintről beszélhetünk. A fejlesztők érdeklődése ugyanakkor töretlen, egy év alatt a befektetési tőke 129 százalékkal nőtt. Az előrejelzések szerint 2018-ban adhatják át a legtöbb irodaterületet, ami várhatóan legalább kétszerese lesz a tavalyi és az idei együttes mértéknek. Az irodákra jellemző, hogy legnagyobb arányban a 2000-2500 eurós négyzetméterár közötti sávban mozognak, de jelentős az arányuk a 2500-3000 eurós ársávban is. A budapesti piacról elmondható, hogy tavaly év végére rekord alacsony szintre csökkent az üresedési ráta, elérve a 9,5 százalékot. Budapesten belül a legkedveltebb fejlesztési területek az Árpád-híd, Lágymányos és a IX. kerület, tehát a déli városrészek is egyre nagyobb arányt képviselnek majd a fővárosi irodákból.A turisták számának növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a meglévők mellett további szállodai kapacitásokra. A szállodák foglaltsága 80 százalék feletti, és az egy szobára jutó bevétel is növekszik. A beruházások száma ugyan csökkent az elmúlt évekhez képest, az átlagos szobaszám azonban nőtt. Míg 2016 előtt átlagosan 60 szobás szállodák épültek, addig a következő időszakban közel 120 szobás lehet az átlag. 2017-ben és 2018-ban összesen 2000 szállodai szoba épülhet.A szomszédos országokhoz képesti magasabb áfa és az egyre drágább munkaerő költségek ellenére 11 új márka lépett be tavaly Magyarországra, amiből öt étterem volt. Az előkészítés előtt álló üzletek száma a környező országokhoz képest nálunk a legalacsonyabb, ami a plázastop néven ismertté vált törvénnyel magyarázható. Vélhetően az alacsony volumennek is köszönhetően ugyanakkor, a befektetett tőke egy év alatt 203 százalékkal nőtt.Ami az pari és logisztikai ingatlanokat illeti, 2016 sok tekintetben a rekordok évek volt. Új spekulatív fejlesztések kezdődtek, amelyek jelentős része Kelet-Magyarországon valósult vagy valósul meg. A gyöngyösi Apollo Tires, a nyíregyházi Lego és a Kecskeméti Mercedes gyárat kell esősorban kiemelni. A piacra jellemző, hogy Győrben és Tatabányán szinte egyáltalán nem lehet kihasználatlanul álló logisztikai épülethez jutni, de Komáromban és Dunakeszin az ilyen jellegű épületek üresedése eléri a 30 és a 42 százalékot.

Budapesten a logisztikai üresedés 5 és 17 százalék között van, előbbi leginkább a déli részre, utóbbi az északira jellemző érték. A bérleti díjakban nincs jelentős változás, az új épületeket 3,5-4 eurós négyzetméteráron lehet bérelni havonta, a régebben épületeket 3-3,5 euróért.