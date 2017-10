Tovább nőhet a legnagyobb magyar pláza?

A pláza melletti bő két hektáros terület a Plaza Centers leányvállalatának, a Kerepesi 5 Kft.-nek a tulajdonában állt, amit a tulajdonos 2,5 millió euróért (780 millió forintért) értékesített a cégnek. Az üres telken korábban irodaház építésére vonatkozó tervek is voltak, de az sem kizárt, hogy az új tulajdonos inkább a plázát bővítené tovább. Ebben az esetben azonban a cégnek a továbbra is érvényben lévő plázastop törvénnyel is számolnia kell.A megvásárolt terület vélhetően a pláza bal oldalánál található, évek óta lekerített telek.