Új befektető vásárolta be magát Magyarországra

Az M7 Real Estate Magyarországon a CIB Csoporthoz tartozó Recovery Zrt.-től vásárolt egy ingatlanportfóliót, mely két kisebb bevásárlóközpontból és egy 11 500 négyzetméteres, jelenleg üresen álló városi logisztikai ingatlanból áll. Egy másik tranzakció révén pedig a Zágrábban található, 13 915 négyzetméteres Mani Business Centre irodaház került az M7 tulajdonába, mely jelenleg 84%-os kihasználtsággal működik.A befektető az új ingatlanok kihasználtságát a jelenlegi bérlőkkel való tárgyalásokkal, a bérleti szerződések időtartamának meghosszabbításával, az üres területek kiadásával és szelektív beruházásokkal tervezi növelni.Az M7 Real Estate Európa-szerte 600 ingatlan tulajdonosa, összesen 2,3 milliárd euró értékben, alkalmazottai 13 országban - köztük Magyarországon - vannak jelen. CEREF I nevű befektetési alapjának elindítását októberben jelentették be. Az alap 35 millió euró bevonásával indult, a közép-európai ingatlanbefektetésekre szánt összeget azonban később mintegy 130 millió euróra akarják növelni. A CEREF I első régiós vásárlására Prágában került sor, ahol egy Oregon House nevű irodaházat vásároltak meg, ezt követték az év végi budapesti és zágrábi befektetések. Egy korábbi bejelentés alapján Csehország, Horvátország és Magyarország mellett Lengyelországban és Szlovákiában is elképzelhetők további vásárlások."Az M7 ügylet az első nagy portfólióértékesítésünk volt, mely megerősített minket abban, hogy jelentős piaci érdeklődés tapasztalható az ingatlanjaink csomagban történő megvásárlása iránt. Ennek is szerepe van abban, hogy úgy döntöttünk, 2017-ben egy portfólióértékesítési kampányt indítunk, amely keretében több ingatlancsomagot fogunk értékesíteni ugyanazon földrajzi területen belül" - kommentálta a tranzakciót a CIB Csoport.