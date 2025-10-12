Ha a történelem ismétli önmagát, nemsokára bajban lehet a pénzed

Találtunk egy ábrát, ami szerint most kell csak igazán aggódni, mert nemsokára nagyon durván begyorsulhat az infláció. Érdekes ábra, vannak mellette erős érvek is, de találni ellenérveket is. Befektetőként nagy kérdés, hogy most olyan eszközben tartsam a pénzem, ami magas kamatok mellett teljesít jól, vagy inkább készüljek a recesszió miatti alacsony kamatkörnyezetre. Vagy pedig van egy harmadik út is, amit csak kevesen mernek elképzelni?

Amikor a jövőbeli befektetési lehetőségekről gondolkodunk, az egyik módszer gyakran az, hogy megpróbálunk lehetséges jövőbeli helyzeteket elképzelni, majd megvizsgáljuk, mennyire lehetnek reálisak.

Most találtunk egy nagyon érdekes ábrát, ami szerint nemsokára óriási inflációs sokk ütheti fel a fejét — éppen úgy, ahogy a 70-es években.

Megnézzük, mi szól mellette és ellene. De ami ennél is fontosabb: felvázolunk egy harmadik forgatókönyvet is, ami sokkal érdekesebb annál, mint hogy pusztán alacsony vagy magas inflációs környezet felé tartunk-e.