Megváltja-e Krasznahorkai Nobel-díja a magyar könyvpiacot?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Így hat egy irodalmi Nobel-díj a könyvpiacra − (1:25)
- Sárgaság a szüreten: mekkora lesz a baj? − (11:44)
- Tőkepiaci körkép − (26:19)
Címlapkép forrása: Bedirhan Demirel/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
