Megváltja-e Krasznahorkai Nobel-díja a magyar könyvpiacot?
Megváltja-e Krasznahorkai Nobel-díja a magyar könyvpiacot?

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja apropóján azzal foglalkoztunk, hogy egy ilyen elismerésnek van-e bármilyen hatása a könyvpiacra, illetve általában milyen népszerűségnek örvend a szépirodalom Magyarországon. Vendégünk Dávid Anna, a Magvető Kiadó igazgatója volt. A műsor második felében Koch Csaba borásszal, a Koch Borászat tulajdonosával beszélgettünk arról, hogy az idei szüretet beárnyékoló sárgaság mennyire nyomhatja rá a bélyegét a borok minőségére, a piaci kínálatra és a következő évek üzleti terveire.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Így hat egy irodalmi Nobel-díj a könyvpiacra − (1:25)
  • Sárgaság a szüreten: mekkora lesz a baj? − (11:44)
  • Tőkepiaci körkép − (26:19)

Címlapkép forrása: Bedirhan Demirel/Anadolu via Getty Images

